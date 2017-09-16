В России стартует фестиваль независимого американского кино AMFEST

С 27 сентября стартует фестиваль американского кино AMFEST. В этом году впервые показы пройдут более, чем в 20 городах России, сообщает пресс-служба смотра.
В Москве показы пройдут в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» с 27 сентября по 9 октября
. В Санкт-Петербург кино будут показывать в «Авроре» с 27 сентября по 1 октября
. Полный список городов, расписание и программа будут скоро опубликованы на сайте AMFEST
.
В очередной раз фестиваль предлагает любителям некоммерческого американского кино пробежаться по давно знакомым рубрикам. В рамках смотра покажут комедию «Бывший парень по соседству» со звездой сериала HBO «Девочки» Зосей Мамет в главной роли. Также пройдёт показ романтический европейский вояж «Порту», ставший одним из последних фильмов Антона Ельчина.
Ни один из «Амфестов» не обходится без фильма, снятого в эстетике мамблкора - в этом раз за это направление отвечает лента Кентакера Одни «Сильвио». Без дебютов тоже, по традиции, не обойдется: один из режиссеров Saturday Night Live Дэйв МакКэри представит комедию «Приключения медведя Бригсби».
Откроется фестиваль новым совместным фильмом Дага Лаймана
и Тома Круза «Сделано в Америке»
, ещё одной реальной историей – американского авиапилота, который работал на ЦРУ, Белый дом и колумбийский наркокартель.
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