Умер Гарри Дин Стэнтон

Американский актёр Гарри Дин Стэнтон
скончался в Лос-Анджелесе, ему был 91 год. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на агента знаменитости, Джона Келли.
По словам издания, актёр умер от естественных причин. Гарри Дин Стэнтон начал актёрскую карьеру в 50-х годах, он отметился ролями у Дэвида Линча
, Френсиса Форда Копполы
, а также Сэма Пекинпа
.
В его фильмографии насчитывается более 60 работ. Наиболее известной картиной, где Стэнтон сыграл главную роль, стала лента «Париж, Техас»
, получившая Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а также ставший культовым фильм «Конфискатор».
Его последней ролью стал владелец трейлерного парка Карл Родд в новом сезоне «Твин Пикса»
.
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