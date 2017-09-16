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Умер Гарри Дин Стэнтон

16 сентября
2017 год

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16 сентября 2017
Американский актёр Гарри Дин Стэнтон скончался в Лос-Анджелесе, ему был 91 год. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на агента знаменитости, Джона Келли.

Умер Гарри Дин Стэнтон

По словам издания, актёр умер от естественных причин. Гарри Дин Стэнтон начал актёрскую карьеру в 50-х годах, он отметился ролями у Дэвида Линча, Френсиса Форда Копполы, а также Сэма Пекинпа.

В его фильмографии насчитывается более 60 работ. Наиболее известной картиной, где Стэнтон сыграл главную роль, стала лента «Париж, Техас», получившая Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а также ставший культовым фильм «Конфискатор».

Умер Гарри Дин Стэнтон

Его последней ролью стал владелец трейлерного парка Карл Родд в новом сезоне «Твин Пикса».
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