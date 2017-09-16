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Ким Ки Дук станет специальным гостем фестиваля «Амурская осень»

16 сентября
2017 год

Новости кино >>
16 сентября 2017
Специальным гостем 15 фестиваля кино и театра «Амурская осень» станет южнокорейский режиссёр с мировым именем Ким Ки Дук. Об этом сообщает пресс-служба киносмотра.

Ким Ки Дук станет специальным гостем фестиваля «Амурская осень»

Фестиваль пройдет с 16 по 24 сентября в городе Благовещенск. В рамках мероприятия пройдут 4 конкурса: международных полнометражных фильмов, российских полнометражных фильмов, короткометражный конкурс и конкурс театральных спектаклей. Каждый из них будет оценивать своё жюри.

Церемония открытия фестиваля кино и театра «Амурская осень» состоится 16 сентября в ОКЦ. На ней состоится торжественное вручение приза за вклад в мировой кинематограф, его получит Ким Ки Дук.

Напомним, что помимо награды фестиваля «Амурская осень» Ким Ки Дук является обладателем «Золотого льва» и четырёх других призов Венецианского кинофестиваля, четырёх наград международного фестиваля в Локарно, приза Берлинале «Серебряный медведь» и трёх наград международного кинофестиваля в Карловых Варах.
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Ким Ки Дук станет специальным гостем фестиваля «Амурская осень» фотографии
Ким Ки Дук станет специальным гостем фестиваля «Амурская осень» фотографии
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