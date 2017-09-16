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Фильм «Монах и бес» отмечен премией российской кинопрессы «Резонанс»

16 сентября
2017 год

Новости кино >>
16 сентября 2017
Победители Открытой премии российской кинопрессы «Резонанс» по итогам прошедшего года были объявлены на фестивале «Евразийский мост», который проходит в Ялте с 15 по 19 сентября.

Фильм «Монах и бес» отмечен премией российской кинопрессы «Резонанс»
фото: Режиссер Дмитрий Киселев/пресс-служба фестиваля "Евразийский мост"

В номинации «Дебют года» победу одержала картина «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева.

«Я уже 20 лет в индустрии. Я выпустил много фильмов как режиссер, но этот фильм я снял самостоятельно, не в соавторстве. Наконец, дебют», – сказал он, получая награду.

Лучшим фильмом была названа картина Николая Досталя «Монах и бес» с Тимофеем Трибунцевым в главной роли.

Открытая национальная кинопремия российской прессы «Резонанс» была учреждена Союзом кинематографистов России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в области киноискусства и профессиональный вклад в развитие отечественного кино и культуры. В качестве жюри выступает Ассоциация киножурналистов при Союзе кинематографистов – сообщество работающих во всех регионах России профессиональных кинокритиков, киножурналистов и постоянно пишущих о кино блогерах. Впервые премия была вручена в 2016 году, тогда победителями стали «Тряпичный союз» Михаила Местецкого и «Страна ОЗ» Василия Сигарева.

В этом году члены жюри отбирали номинантов среди отечественных фильмов, вышедшие в коммерческий прокат на территории РФ с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года. Так, в категории «Лучший фильм года» было заявлено 20 картин, куда, кроме «Монаха и беса» также входили «Викинг», «28 панфиловцев», «Дуэлянт», «Нелюбовь» и другие работы. В номинации «Дебют года» было представлено шесть фильмов: «Время первых», «Коллектор», «Прикосновение ветра», «Разбуди меня», «Рыба-мечта», «Теснота».
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фильмы
28 панфиловцевВикингВремя первыхДуэлянтКоллекторМонах и бесНелюбовьПрикосновение ветраРазбуди меняРыба-мечтаСтрана ОЗТеснотаТряпичный союз

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