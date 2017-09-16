Фильм «Монах и бес» отмечен премией российской кинопрессы «Резонанс»

Открытая национальная кинопремия российской прессы «Резонанс» была учреждена Союзом кинематографистов России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в области киноискусства и профессиональный вклад в развитие отечественного кино и культуры. В качестве жюри выступает Ассоциация киножурналистов при Союзе кинематографистов – сообщество работающих во всех регионах России профессиональных кинокритиков, киножурналистов и постоянно пишущих о кино блогерах. Впервые премия была вручена в 2016 году, тогда победителями стали «Тряпичный союз»Михаила Местецкого и «Страна ОЗ»Василия Сигарева.
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