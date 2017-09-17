Джеймс Кэмерон спродюсирует сериал по своему фильму «Правдивая ложь»

Джеймс Кэмерон
будет участвовать в разработке сериала по своему фильму «Правдивая ложь»
1994 года. Новость сообщает Deadline.
Производством телевизионного перезапуска полнометражной картины занимается телеканал FOX. Сюжет слегка изменят, но в центре истории по-прежнему будет находиться пара, которая пытается сохранить отношения, когда выясняется, что один из них шпион. Сценарий напишет Марк Гуггенхайм
(автор сериала «Стрела»). Кэмерон выступит продюсером сериала вместе с Макджи
, последний также снимет пилотный эпизод.
В оригинальной картине снимались Арнольд Шварценеггер
и Джейми Ли Кёртис
. Проект был успешен в прокате, и в какой-то момент Кэмерон размышлял о том, чтобы снять продолжение.
обсуждение >>