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Джеймс Кэмерон спродюсирует сериал по своему фильму «Правдивая ложь»

17 сентября
2017 год

Новости кино >>
17 сентября 2017
Джеймс Кэмерон будет участвовать в разработке сериала по своему фильму «Правдивая ложь» 1994 года. Новость сообщает Deadline.

Джеймс Кэмерон спродюсирует сериал по своему фильму «Правдивая ложь»

Производством телевизионного перезапуска полнометражной картины занимается телеканал FOX. Сюжет слегка изменят, но в центре истории по-прежнему будет находиться пара, которая пытается сохранить отношения, когда выясняется, что один из них шпион. Сценарий напишет Марк Гуггенхайм (автор сериала «Стрела»). Кэмерон выступит продюсером сериала вместе с Макджи, последний также снимет пилотный эпизод.

В оригинальной картине снимались Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кёртис. Проект был успешен в прокате, и в какой-то момент Кэмерон размышлял о том, чтобы снять продолжение.
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Джеймс Кэмерон спродюсирует сериал по своему фильму «Правдивая ложь» фотографии
Джеймс Кэмерон спродюсирует сериал по своему фильму «Правдивая ложь» фотографии
Джеймс Кэмерон спродюсирует сериал по своему фильму «Правдивая ложь» фотографии
Джеймс Кэмерон спродюсирует сериал по своему фильму «Правдивая ложь» фотографии
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