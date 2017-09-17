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Клер Фой сыграет Лисбет Саландер

17 сентября
2017 год

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17 сентября 2017
Клер Фой - звезда сериала «Корона» - исполнит главную роль в ленте «Девушке, которая застряла в паутине», она воплотит образ хакерши Лисбет Саландер — одного из главных персонажей детективной книжной трилогии «Миллениум», написанной шведом Стигом Ларссоном. Новостью делится The Hollywood Reporter.

Клер Фой сыграет Лисбет Саландер

Лента «Девушка, которая застряла в паутине» станет продолжением англоязычной адаптации «Девушки с татуировкой дракона», снятой Дэвидом Финчером. Кроме того, новый фильм одновременно перезапустит историю.

Съемки «Девушки, которая застряла в паутине» стартуют уже этой осенью, а релиз фильма намечен на 5 октября 2018 года.
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Клер Фой сыграет Лисбет Саландер фотографии
Клер Фой сыграет Лисбет Саландер фотографии
Клер Фой сыграет Лисбет Саландер фотографии
Клер Фой сыграет Лисбет Саландер фотографии
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