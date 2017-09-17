Клер Фой сыграет Лисбет Саландер

Клер Фой
- звезда сериала «Корона»
- исполнит главную роль в ленте «Девушке, которая застряла в паутине», она воплотит образ хакерши Лисбет Саландер — одного из главных персонажей детективной книжной трилогии «Миллениум», написанной шведом Стигом Ларссоном. Новостью делится The Hollywood Reporter.
Лента «Девушка, которая застряла в паутине» станет продолжением англоязычной адаптации «Девушки с татуировкой дракона»
, снятой Дэвидом Финчером
. Кроме того, новый фильм одновременно перезапустит историю.
Съемки «Девушки, которая застряла в паутине» стартуют уже этой осенью, а релиз фильма намечен на 5 октября 2018 года
.
обсуждение >>