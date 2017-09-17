Клер Фой сыграет Лисбет Саландер

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«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту

Идёт работа над экранизацией романа Терри Пратчетта и Нила Геймана.

Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл и Майкл Маккин снимутся в «Благих знамениях»

Новая комедия от ТНТ и Comedy Club Production.

Лента про космическую станцию "Салют-7", которая неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления.

Почему новый фильм Даррена Аронофски не фонтан

Выиграй абонемент на три волшебных фильма!

Терри Гиллиам: Классика на экранах Москвы и Санкт-Петербурга

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Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»

Новые сказки о главном от Шоу, Роу, Лоу и других авторов