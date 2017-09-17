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Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл и Майкл Маккин снимутся в «Благих знамениях»

17 сентября
2017 год

Новости кино >>
17 сентября 2017
Актёрские состав нового мини-сериала от Amazon «Благие знамения» пополняется: к каст присоединились Миранда Ричардсон («Чёрная гадюка»), Джек Уайтхолл («Непутёвая учёба») и Майкл Маккин («Лучше звоните Солу»), сообщает Deadline.

Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл и Майкл Маккин снимутся в «Благих знамениях»

Шестисерийная экранизация одноимённого романа Терри Пратчетта и Нила Геймана рассказывает о демоне Кроули и ангеле Азирафеле, узнавших о грядущем Апокалипсисе и решивших его предотвратить, потому что обоим очень комфортно живётся на Земле.

Миранда Ричардсон сыграет мадам Трэйси — медиума и куртизанки, которая сыграет свою роль в предотвращении конца света. Джек Уайтхолл воплотит образ Ньютона Палсифера — обычного бухгалтера, превратившегося в охотника на ведьм. Майкл Маккин станет сержантом Шедвеллом.

Ранее в актёрский состав мини-сериала влились Адриа Архона, Нина Сосанья, Нед Деннехи, Эрион Бакаре. Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером фэнтезийной комедии выступит Нил Гейман.
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Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл и Майкл Маккин снимутся в «Благих знамениях» фотографии
Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл и Майкл Маккин снимутся в «Благих знамениях» фотографии
Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл и Майкл Маккин снимутся в «Благих знамениях» фотографии
Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл и Майкл Маккин снимутся в «Благих знамениях» фотографии
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