Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл и Майкл Маккин снимутся в «Благих знамениях»

Актёрские состав нового мини-сериала от Amazon «Благие знамения» пополняется: к каст присоединились Миранда Ричардсон
(«Чёрная гадюка»
), Джек Уайтхолл («Непутёвая учёба») и Майкл Маккин
(«Лучше звоните Солу»
), сообщает Deadline.
Шестисерийная экранизация одноимённого романа Терри Пратчетта и Нила Геймана рассказывает о демоне Кроули и ангеле Азирафеле, узнавших о грядущем Апокалипсисе и решивших его предотвратить, потому что обоим очень комфортно живётся на Земле.
Миранда Ричардсон сыграет мадам Трэйси — медиума и куртизанки, которая сыграет свою роль в предотвращении конца света. Джек Уайтхолл воплотит образ Ньютона Палсифера — обычного бухгалтера, превратившегося в охотника на ведьм. Майкл Маккин станет сержантом Шедвеллом.
Ранее в актёрский состав мини-сериала влились Адриа Архона
, Нина Сосанья
, Нед Деннехи
, Эрион Бакаре. Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером фэнтезийной комедии выступит Нил Гейман.
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