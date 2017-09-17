Джейми Ли Кёртис возвращается в «Хэллоуин»

Звезда франшизы «Хэллоуин»
актриса Джейми Ли Кёртис
возвращается в продолжение хоррора, сообщает The Hollywood Reporter.
Постановкой фильма под названием «Хэллоуин возвращается» уже пару лет занимается фабрика по производству малобюджетных триллеров и ужастиков Blumhouse.
Начиная с фильма 1978 года Кёртис исполняла в серии роль Лори Строуд — главного врага серийного маньяка Майка Майерса. Актриса снялась в четырёх из десяти частей серии и была убита в «Хэллоуине: Воскрешении». Несмотря на это, 58-летняя Кёртис возвращается к главной роли. Киношники решили попросту «забыть» финал фильма 2002 года. События в «Хэллоуин возвращается» будут происходить через 40 лет после действия первого фильма.
Режиссирует фильм Дэвид Гордон Грин
(«Ананасовый экспресс»
). Джон Карпентер
- автор франшизы - числится исполнительным продюсером. Премьера намечена на 19 октября 2018 года
.
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