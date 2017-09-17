Сформирован актёрский состав третьего сезона «Крика»

ревью

Улицы Парижа, Рима, Москвы и Лос-Анджелеса, где рождается любовь

По улице моей: 9 лучших романтических прогулок в кино

Звезда культового слэшера сыграет главную роль в продолжении.

Джейми Ли Кёртис возвращается в «Хэллоуин»

Итоги и лучшие фильмы кинофестиваля азиатско-тихоокеанского региона

«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту

Идёт работа над экранизацией романа Терри Пратчетта и Нила Геймана.

Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл и Майкл Маккин снимутся в «Благих знамениях»

Комедийный боевик ляжет в основу нового ТВ-проекта.

Джеймс Кэмерон спродюсирует сериал по своему фильму «Правдивая ложь»

Новая комедия от ТНТ и Comedy Club Production.

Ролики фильмов

"Салют-7"

Лента про космическую станцию "Салют-7", которая неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления.