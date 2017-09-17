Сформирован актёрский состав третьего сезона «Крика»

Сериал MTV «Крик» нашёл исполнителей главных ролей. В третьем сезоне слэшера сыграют Кеке Палмер
(«Королевы крика»
), Арджей Сайлер («Могучие рейнджеры»
), Джессика Сула («Молокососы»
), Джорджия Уигхэм («13 причин почему»
) и Джуллиан Йао Джиоиелло («Дневники Кэрри»
). Новость сообщает Deadline.
Шестисерийный сезон подросткового хоррора станет перезагрузкой проекта с новыми актёрами, а его события никак не будут связаны с событиями предыдущих сезонов.
Палмер сыграет умницу и красавицу Ким — активистку с добрым сердцем, готовую на всё, чтобы переиграть убийцу и выжить. Сайлер досталась роль звезды футбольной команды Диона. Суле воплотит образ безупречной новенькой,чирлидерши и отличницы по имени Лив. Уигхэм предстанет на экране в образе Бэт — девочки-гота, художника-татуировщика и поклонницу ужастиков. Джиоиелло сыграет юного гея Мэнни. У всех героев есть свои скелеты в шкафу, многие из которых обнаружатся в эпизодах сериала.
Среди исполнительных продюсеров значатся Харви
и Боб Вайнштейны
, а также Куин Латифа
, Шаким Компер, Янели Арти и Бретт Мэттью.
Съёмки стуртеют уже завтра в Атланте. Премьера запланирована на март 2017 года.
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