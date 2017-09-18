Джим Керри вновь снимется у Мишеля Гондри

Джим Керри
вновь поработает с режиссёром Мишелем Гондри
спустя 13 лет после «Вечного сияния чистого разума»
. Но не в кино, а на телевидении, уточняет THR.
Актёр вернётся на малые экраны, чтобы сыграть в 10-серийной комедии «Шутка»
(Kidding), которую Гондри поставит для кабельного канала Showtime.
Сериал расскажет про мультимиллионера Джеффа, который прославился на детском телевидении как Мистер Пиклз, — два поколения зрителей выросли на его доброте и мудрости. Но это не спасает телевизионную звезду от разлада в семье.
Сценарий написал шоураннер проекта Дэйв Холстейн
. Исполнительными продюсерами вместе с Керри и Гондри заявлены Джейсон Бэйтман
, Майкл Агилар
, Раффи Адлан
и Джеймс Гаравенте
. Дата премьеры телешоу не сообщается.
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