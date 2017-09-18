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Джим Керри вновь снимется у Мишеля Гондри

18 сентября
2017 год

Новости кино >>
18 сентября 2017
Джим Керри вновь поработает с режиссёром Мишелем Гондри спустя 13 лет после «Вечного сияния чистого разума». Но не в кино, а на телевидении, уточняет THR.

Мишель Гондри и Джим Керри на съёмках фильма «Вечное сияние чистого разума»

Актёр вернётся на малые экраны, чтобы сыграть в 10-серийной комедии «Шутка» (Kidding), которую Гондри поставит для кабельного канала Showtime.

Сериал расскажет про мультимиллионера Джеффа, который прославился на детском телевидении как Мистер Пиклз, — два поколения зрителей выросли на его доброте и мудрости. Но это не спасает телевизионную звезду от разлада в семье.

Сценарий написал шоураннер проекта Дэйв Холстейн. Исполнительными продюсерами вместе с Керри и Гондри заявлены Джейсон Бэйтман, Майкл Агилар, Раффи Адлан и Джеймс Гаравенте. Дата премьеры телешоу не сообщается.
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