«Рассказ служанки» и «Большая маленькая ложь» получили «Эмми»

В воскресенье в Лос-Анджелесском театре Microsoft состоялась 69-я ежегодная церемония вручения телевизионной премии «Эмми»
, чьим ведущим выступил Стивен Кольбер
. Имена лауреатов опубликованы на официальном сайте
престижной премии.
Лучшим драматическим сериалом признан «Рассказ служанки»
. Элизабет Мосс
и Энн Дауд
, сыгравшие в нём, удостоены наград в номинациях «Лучшая актриса драматического сериала» и «Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале» соответственно, Брюс Миллер
отмечен за сценарий, а Рид Морано
— за постановку. Стерлинга К. Брауна
наградили за исполнение центрального персонажа в телевизионной драме «Это мы»
, а Джон Литгоу
получил приз за «Корону»
как лучший актёр второго плана.
Среди комедий победу одержали «Вице-президент»
и Джулия Луиз-Дрейфус
, сыгравшая в нём заглавную роль. Звезду «Атланты» Дональда Гловера
наградили как лучшего актёра и режиссёра. Четыре приза достались популярному телешоу «Субботним вечером в прямом эфире»: за актёрскую игру Алека Болдуина
и Кейт Маккиннон
, воплотивших образы Дональда Трампа
и Хиллари Клинтон
, а также за постановку и лучшее скетч-шоу.
В номинации «Лучший мини-сериал» статуэтка досталась «Большой маленькой лжи»
, в копилке которой также ещё четыре награды: за актёрскую игру Николь Кидман
(лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме), Александра Скарсгарда
(лучший актёр второго плана) и Лоры Дерн
(лучшая актриса второго плана), а также за режиссёрскую работу Жан-Марка Валли
. Среди телевизионных фильмов выделили «Чёрное зеркало: Сан Джуниперо»
, у которого также награда за сценарий, а лучшим актёром признали Риза Ахмеда
за роль в мини-сериале «Однажды ночью»
. «Закусочная Боба»
удостоена статуэтки в категории «Лучший анимационный сериал».
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