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«Рассказ служанки» и «Большая маленькая ложь» получили «Эмми»

18 сентября
2017 год

Новости кино >>
18 сентября 2017
В воскресенье в Лос-Анджелесском театре Microsoft состоялась 69-я ежегодная церемония вручения телевизионной премии «Эмми», чьим ведущим выступил Стивен Кольбер. Имена лауреатов опубликованы на официальном сайте престижной премии.

«Рассказ служанки» и «Большая маленькая ложь» получили «Эмми»
фото: emmys.com

Лучшим драматическим сериалом признан «Рассказ служанки». Элизабет Мосс и Энн Дауд, сыгравшие в нём, удостоены наград в номинациях «Лучшая актриса драматического сериала» и «Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале» соответственно, Брюс Миллер отмечен за сценарий, а Рид Морано — за постановку. Стерлинга К. Брауна наградили за исполнение центрального персонажа в телевизионной драме «Это мы», а Джон Литгоу получил приз за «Корону» как лучший актёр второго плана.

Среди комедий победу одержали «Вице-президент» и Джулия Луиз-Дрейфус, сыгравшая в нём заглавную роль. Звезду «Атланты» Дональда Гловера наградили как лучшего актёра и режиссёра. Четыре приза достались популярному телешоу «Субботним вечером в прямом эфире»: за актёрскую игру Алека Болдуина и Кейт Маккиннон, воплотивших образы Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, а также за постановку и лучшее скетч-шоу.

В номинации «Лучший мини-сериал» статуэтка досталась «Большой маленькой лжи», в копилке которой также ещё четыре награды: за актёрскую игру Николь Кидман (лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме), Александра Скарсгарда (лучший актёр второго плана) и Лоры Дерн (лучшая актриса второго плана), а также за режиссёрскую работу Жан-Марка Валли. Среди телевизионных фильмов выделили «Чёрное зеркало: Сан Джуниперо», у которого также награда за сценарий, а лучшим актёром признали Риза Ахмеда за роль в мини-сериале «Однажды ночью». «Закусочная Боба» удостоена статуэтки в категории «Лучший анимационный сериал».
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Риз АхмедАлек БолдуинСтерлинг К. БраунЭнн ДаудЛора ДернНиколь КидманДжон ЛитгоуДжулия Луиз-ДрейфусЭлизабет МоссАлександр СкарсгардДональд Трамп
фильмы
АтлантаБольшая маленькая ложьВице-президентКоронаОднажды ночьюРассказ служанкиЧёрное зеркало

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