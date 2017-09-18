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Хироюки Санада попадёт в «Мир Дикого Запада»

18 сентября
2017 год

Новости кино >>
18 сентября 2017
Звезда хоррор-серии «Звонок» Хироюки Санада присоединился к актёрской команде второго сезона «Мира Дикого Запада», сообщает Deadline.

Хироюки Санада попадёт в «Мир Дикого Запада»

Актёру предстоит воплотить образ Мусаши, который станет одним из центральных персонажей.

К своим ролям в продолжении популярного фантастического сериала о бунте роботов в отдельно взятом парке развлечений вернутся Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, Саймон Куортерман и другие актёры. В телешоу также примут участие Густаф Скарсгард, Нил Джексон, Джонатан Такер, Бетти Гэбриэл, Катя Херберс и Фарес Фарес.

Джонатан Нолан выступит режиссёром, сценаристом и продюсером сериала, а Джей Джей Абрамс, Джерри Уайнтрауб и Брайан Бёрк — продюсерами. Премьеру нового сезона следует ожидать на HBO в следующем году.
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