Хироюки Санада попадёт в «Мир Дикого Запада»

Звезда хоррор-серии «Звонок» Хироюки Санада
присоединился к актёрской команде второго сезона «Мира Дикого Запада»
, сообщает Deadline.
Актёру предстоит воплотить образ Мусаши, который станет одним из центральных персонажей.
К своим ролям в продолжении популярного фантастического сериала о бунте роботов в отдельно взятом парке развлечений вернутся Эд Харрис
, Эван Рэйчел Вуд
, Тэнди Ньютон
, Джеймс Марсден
, Джеффри Райт
, Тесса Томпсон
, Саймон Куортерман
и другие актёры. В телешоу также примут участие Густаф Скарсгард
, Нил Джексон
, Джонатан Такер
, Бетти Гэбриэл
, Катя Херберс
и Фарес Фарес
.
Джонатан Нолан
выступит режиссёром, сценаристом и продюсером сериала, а Джей Джей Абрамс
, Джерри Уайнтрауб
и Брайан Бёрк
— продюсерами. Премьеру нового сезона следует ожидать на HBO в следующем году.
обсуждение >>