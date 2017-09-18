Гоша Куценко, Милош Бикович и Гойко Митич отправились на Балканы

В Сербии стартовали съёмки российско-сербской картины «Балканский рубеж», посвящённой секретной операции по захвату аэродрома в Косово в 1999 году, сообщает пресс-служба фильма.
фото: Пресс-служба фильма
Патриотическая драма Андрея Волгина расскажет о 600-километровом марш-броске российского миротворческого батальона из Боснии на военный аэродром в Косово и предшествующей этому операции по захвату важного для НАТО плацдарма нашим спецподразделением. По словам историков, эти события стали самым опасным обострением отношений между Россией и Западом со времён Карибского кризиса. Если бы российский план провалился, то двадцатый век мог завершиться мировой войной.
Государственную поддержку «Балканскому рубежу» оказывают Министерства культуры России и Сербии. Лента, права на показ которой приобрели свыше 20 стран, выйдет в широкий прокат во второй половине 2018 года.
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