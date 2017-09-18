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Гоша Куценко, Милош Бикович и Гойко Митич отправились на Балканы

18 сентября
2017 год

Новости кино >>
18 сентября 2017
В Сербии стартовали съёмки российско-сербской картины «Балканский рубеж», посвящённой секретной операции по захвату аэродрома в Косово в 1999 году, сообщает пресс-служба фильма.

Гоша Куценко, Милош Бикович и Гойко Митич отправились на Балканы
фото: Пресс-служба фильма

Патриотическая драма Андрея Волгина расскажет о 600-километровом марш-броске российского миротворческого батальона из Боснии на военный аэродром в Косово и предшествующей этому операции по захвату важного для НАТО плацдарма нашим спецподразделением. По словам историков, эти события стали самым опасным обострением отношений между Россией и Западом со времён Карибского кризиса. Если бы российский план провалился, то двадцатый век мог завершиться мировой войной.

В фильме снимаются Гоша Куценко, Милош Бикович, Антон Пампушный, Гойко Митич, Милена Радулович и другие известные актёры.

Государственную поддержку «Балканскому рубежу» оказывают Министерства культуры России и Сербии. Лента, права на показ которой приобрели свыше 20 стран, выйдет в широкий прокат во второй половине 2018 года.
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Гоша Куценко, Милош Бикович и Гойко Митич отправились на Балканы фотографии
Гоша Куценко, Милош Бикович и Гойко Митич отправились на Балканы фотографии
Гоша Куценко, Милош Бикович и Гойко Митич отправились на Балканы фотографии
Гоша Куценко, Милош Бикович и Гойко Митич отправились на Балканы фотографии
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