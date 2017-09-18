Гоша Куценко, Милош Бикович и Гойко Митич отправились на Балканы

анонс

Киносмотр проходил с 7 по 17 сентября.

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» объявлен лучшим на фестивале в Торонто

18 сентября

Джим Керри вновь снимется у Мишеля Гондри

Но не в кино, а на телевидении.