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Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» объявлен лучшим на фестивале в Торонто

18 сентября
2017 год

Новости кино >>
18 сентября 2017
Международный кинофестиваль в Торонто, проходивший с 7 по 17 сентября, подвёл итоги. Имена победителей смотра, который по сложившейся традиции присуждает вместо наград жюри призы зрительских симпатий, опубликованы на его официальном сайте.

«Лица, деревни»

Победу в главной категории одержала чёрная комедия Мартина Макдоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На втором месте оказалась картина Крэйга Гиллеспи «Я, Тоня» с Марго Робби, а третье место зрители присудили драме Луки Гуаданьино «Позови меня своим именем».

В секции «Полуночное безумие» (Midnight Madness), посвящённой жанрам экшен, хоррор и фантастика, отмечен наградой фильм Джозефа Хана Bodied, чьим продюсером числится Эминем. Второе место досталось ленте Джеймса Франко «Горе-творец», а третьей стала «Драка в блоке 99» с Винсом Воном.

Среди документальных работ зрители выбрали картину Аньес Варды «Лица, деревни». В конкурсе «Платформа», чьих участников оценивает профессиональное жюри, победила австралийская «Милая страна». Приз ФИПРЕССИ в секции Special Presentations достался чёрной комедии Мануэля Мартина Куэнки «Мотив».
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«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Bodied
«Милая страна»
«Мотив»
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