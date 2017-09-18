Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» объявлен лучшим на фестивале в Торонто

Международный кинофестиваль в Торонто, проходивший с 7 по 17 сентября
, подвёл итоги. Имена победителей смотра, который по сложившейся традиции присуждает вместо наград жюри призы зрительских симпатий, опубликованы на его официальном сайте
.
Победу в главной категории одержала чёрная комедия Мартина Макдоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
. На втором месте оказалась картина Крэйга Гиллеспи «Я, Тоня»
с Марго Робби
, а третье место зрители присудили драме Луки Гуаданьино «Позови меня своим именем»
.
В секции «Полуночное безумие» (Midnight Madness), посвящённой жанрам экшен, хоррор и фантастика, отмечен наградой фильм Джозефа Хана Bodied
, чьим продюсером числится Эминем
. Второе место досталось ленте Джеймса Франко «Горе-творец»
, а третьей стала «Драка в блоке 99»
с Винсом Воном
.
Среди документальных работ зрители выбрали картину Аньес Варды «Лица, деревни»
. В конкурсе «Платформа», чьих участников оценивает профессиональное жюри, победила австралийская «Милая страна»
. Приз ФИПРЕССИ в секции Special Presentations достался чёрной комедии Мануэля Мартина Куэнки «Мотив»
.
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