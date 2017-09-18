Рутгер Хауэр снова приедет в Москву

Рутгер Хауэр
станет специальным гостем фестиваля Comic Con Russia 2017
, который пройдёт в Москве четвёртый год подряд. Актёр представит картину «Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай»
, где он исполнил одну из ролей, сообщает пресс-служба фестиваля.
Презентация приключенческого фильма Олега Степченко «Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай»
, в котором Хауэр сыграл британского посла Чарльза Уитворта, состоится в рамках Comic Con Russia 2017 1 октября
.
Посетителям фестиваля актёр вместе с продюсерами картины представит фрагменты из фильма и расскажет о съёмках, а также ответит на вопросы фанатов на одной из сцен Comic Con Russia и проведёт автограф-сессию.
Помимо Хауэра, Comic Con Russia 2017 также посетит Кристофер Ллойд
, известный по роли дока Брауна в фантастической трилогии «Назад в будущее»
.
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