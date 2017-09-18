Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Пол Беттани попрощался с Ханом Соло

18 сентября
2017 год

Новости кино >>
18 сентября 2017
Пол Беттани закончил сниматься в спин-оффе «Звёздных войн» о Хане Соло, над которым работает Рон Ховард.

Пол Беттани попрощался с Ханом Соло

Об этом стало известно благодаря совместной фотографии актёра с Ховардом, которую режиссёр опубликовал в своём твиттере.

Беттани пришлось заменить Майкла К. Уильямса, которому не удалось найти время для того, чтобы принять участие в досъёмках, в результате чего его полностью вырезали из фильма.

«Сольник» Хана Соло, не имеющий пока названия, выйдет в прокат 24 мая будущего года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Пол Беттани познакомится с Ханом Соло
Рон Ховард назначен режиссёром фильма про Хана Соло
Фил Лорд и Крис Миллер уволены со съёмок спин-оффа «Звёздных войн»
персоны
Пол БеттаниМайкл Кэй УильямсРон Ховард
фильмы
Звёздные войны, эпизод IV: Новая надежда

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Зураб Соткилава
18 сентября ушёл из жизни оперный певец Зураб Соткилава.
Станислав Железкин
17 сентября ушёл из жизни актёр Станислав Железкин.
Валентина Строганова
16 сентября ушла из жизни актриса Валентина Строганова.
Клара Крахмалева
14 сентября ушла из жизни актриса Клара Крахмалева.
Андрей Степанов
13 сентября ушёл из жизни актёр Андрей Степанов.

День рождения >>

Карен Аванесян
Ирина Азер
Михаил Бабичев
Ольга Гаврилюк
Андрей Гусев (III)
Анатолий Кощеев
Алла Покровская
Геннадий Семёнов
Михаил Филипчук
Джеймс Гандольфини
Грета Гарбо
Майкл Ландес
Джеймс Марсден
Джордж Мартин (II)
Джек Уорден
Тара Фицджералд
все родившиеся 18 сентября >>

Афиша кино >>

Kingsman: Золотое кольцо
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2017
Заложники
драма
Грузия, Польша, Россия, 2017
Лего Фильм: Ниндзяго
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Дания, США, 2017
Роден
биография, драма, исторический фильм, трагикомедия
Великобритания, Франция, 2017
Русские евреи. Фильм третий.
исторический фильм
Россия, 2017
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Хранилище
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Мадам
драма, комедия
Франция, 2017
Напарник
комедия, приключения
Россия, 2017
Клаустрофобия
триллер
США, 2017
мама!
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Министр
комедия
Италия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью