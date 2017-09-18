Пол Беттани попрощался с Ханом Соло

Пол Беттани
закончил сниматься в спин-оффе «Звёздных войн»
о Хане Соло, над которым работает Рон Ховард
.
Об этом стало известно благодаря совместной фотографии актёра с Ховардом, которую режиссёр опубликовал в своём твиттере
.
Беттани пришлось заменить Майкла К. Уильямса
, которому не удалось найти время для того, чтобы принять участие в досъёмках, в результате чего его полностью вырезали из фильма.
«Сольник» Хана Соло, не имеющий пока названия, выйдет в прокат 24 мая
будущего года.
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