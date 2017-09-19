Шесть российских кинопрокатных компаний объединились в ассоциацию

Шесть российских кинопрокатных компаний объединились для создания Ассоциации Кинодистрибьюторов, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».
В состав новоиспечённой организации вошли Алексей Рязанцев
(«Каро Премьер»), Сергей Сельянов
(«Наше Кино»), Павел Степанов
(«Централ Партнершип»), Вадим Смирнов
(«Двадцатый Век Фокс СНГ»), Антон Сиренко
(«Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг») и Вадим Иванов
(«Юниверсал Пикчерс Интернэшнл»).
Ассоциация займётся формированием максимально благоприятных условий для роста и развития рынка кинотеатрального показа и отрасли в целом, налаживанием и улучшением коммуникации между представителями бизнеса и органами законодательной и исполнительной власти. В её задачи также входит формирование и закрепление свода этических норм и правил, улучшающих деловой климат в отрасли, увеличивающих её прозрачность и привлекательность для инвестиций, с особым фокусом на российское кино. Кроме того, Ассоциация намерена плотно сотрудничать с другими отраслевыми организациями и группами, чтобы максимально удовлетворить потребности существующей зрительской аудитории и расширить её с помощью улучшения качества предоставляемых продуктов и услуг.
«Нельзя считать индустрию зрелой, если нет влиятельных профессиональных объединений, поэтому я считаю, что появление Ассоциации Кинодистрибьюторов – это правильный шаг. Мы все видим, что это необходимо для развития рынка, формирования диалога между представителями бизнеса и властью, представителями других отраслевых организаций и много чего ещё. Возникло объединение владельцев кинотеатров, есть ассоциация продюсеров кино и телевидения, и вот появилась ассоциация кинопрокатчиков - вот эта триада и есть индустрия», –
считает Сергей Сельянов.
«Российский зритель любит хорошее кино и любит смотреть его на больших экранах кинотеатров. Думаю, у всех участников ассоциации есть большая общая цель – сохранить наш рынок растущим и сделать максимум для его процветания в будущем», –
подчеркнул генеральный директор компании «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг» Антон Сиренко.
«Кинопрокатная индустрия в нашей стране активно развивается, рынок кинотеатрального показа стал серьезной отраслью в экономике нашей страны, поэтому вопрос объединения кинодистрибьюторов уже давно назрел. Время от времени мы и раньше советовались друг с другом, совместно определяли отношение прокатчиков к актуальным вопросам, теперь у нас будет возможность на постоянной основе взаимодействовать и вырабатывать общую позицию по проблемам кинобизнеса. Данный шаг позволит обратить внимание государства, общества и инвесторов на киноиндустрию, защищать интересы нашей отрасли, а значит развивать сферу кинотеатрального показа в нашей стране, что в конечном итоге благоприятным образом скажется на зрителе, который будет получать доступ к качественным фильмам, независимо от страны их происхождения», –
поделился своим мнением генеральный директор компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов.
По словам генерального директора кинокомпании «Каро Премьер» Алексея Рязанцева, подобный шаг является «ответом на запрос времени»
и шансом «не пропасть поодиночке»
, но пока участники мало представляют себе «все плюсы и минусы такого объединения»
. Он также напомнил, что подобная организация существовала и ранее. Павел Степанов назвал объединение «важным и логичным шагом»
, а Вадим Иванов – «важной ступенью в развитии российской киноиндустрии»
.
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