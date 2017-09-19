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Опубликованы два тизер-постера нового «Хеллбоя»

19 сентября
2017 год

Новости кино >>
19 сентября 2017
Опубликованы два тизер-постера новой киноадаптации «Хеллбоя», чьи съёмки недавно стартовали.

Опубликованы два тизер-постера нового «Хеллбоя»

За сценарий в фильме «Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы» отвечает создатель оригинального комикса Майк Миньола, а режиссёрское кресло занял Нил Маршалл. Заявленный рейтинг проекта – R, что позволит не ограничиваться режиссёру по части жестокости и насилия, к которым он питает слабость.

Заглавную роль исполнит звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор. По его словам, съёмки сначала пройдут в Болгарии, а пробы грима и примерка костюмов завершена. Известно также, что 13 октября к съёмкам в Болгарии присоединится Милла Йовович, которой предстоит воплотить образ главной злодейки – Кровавой королевы.

Роль профессора Тревора Брума, приёмного отца Хеллбоя, доверили Йену Макшейну, и он с радостью рассказал о работе над картиной: «Я начинаю влюбляться в Хеллбоя – мальчика со множеством проблем, который борется со своей судьбой, пытается противостоять тому, кем он рождён быть – зверем Апокалипсиса. Он чувствует вину за своё рождение и за то, как попал в наш мир. Хеллбой старается показывать себя исключительным плохишом, но под этой отталкивающей внешностью бьётся настоящее доброе сердце. Его отношения с приёмным отцом можно сопоставить с пьесой Шекспира. Я имею в виду, эти отношения схожи в чём-то с Гамлетом. В общем, мне интересно».
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