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Екатерина Климова вернулась к роли следователя Елагиной

19 сентября
2017 год

Новости кино >>
19 сентября 2017
Режиссёр Максим Мехеда приступил к съёмкам второго сезона военно-исторической драмы «По законам военного времени», сообщает пресс-служба Star Media.

«По законам военного времени»

Екатерина Климова, Евгений Воловенко и Александр Панкратов-Чёрный вернутся к своим ролям в продолжении сериала, которое попадёт в эфир Первого канала в 2018 году.

Во втором сезоне, состоящем из восьми серий, следователи особого отдела военной прокуратуры фронта Иван Рокотов (Воловенко) и Светлана Елагина (Климова) будут расследовать особо важные военные преступления не в Киеве, а в стенах Харьковской военной прокуратуры. Там Елагина встретит своего друга детства – лейтенанта Александра Громова. Она будет проводить много времени с ним, что вызовет ревность Рокотова. А заместитель главного военного прокурора РККА Николай Мирский (Максим Дрозд) получит из Москвы новое задание. Он должен обезвредить немецких диверсантов, которые под видом беженцев, вместе с эвакуируемыми предприятиями покидают Харьков, к границам которого приближается линия фронта. Иначе диверсии и саботаж на военных заводах Урала и Западной Сибири неизбежны – такова главная цель шпионов. За работой героев будет пристально наблюдать старый враг Мирского, уполномоченный по чрезвычайным поручениям главной коллегии Верховного Суда Уваров (Сергей Деньга). Он знает, что в Главной военной прокуратуре начались серьезные изменения, и от успеха Мирского будут зависеть судьбы многих прокурорских начальников в больших московских кабинетах.

Съёмки первого блока сериала продлятся в Москве до 3 октября.
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