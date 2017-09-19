ревью

Эмми-2017: Николь Кидман, Риз Уизерспун и Джессика Билл

Екатерина Климова вернулась к роли следователя Елагиной

Съёмки фильма проходят в Болгарии.

Опубликованы два тизер-постера нового «Хеллбоя»

Новости театра

В Театре Наций поставят спектакли по Тургеневу и Солженицыну

В новом сезоне публике будут представлены шесть спектаклей.