Фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» выдвинули на «Оскар» от Камбоджи

Картину Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи»
выдвинули на соискание премии «Оскар» от Камбоджи в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
«"Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи" исследует трагический период истории глазами ребенка... Кхмерская община обнаружила, что фильм является катарсисным, так как он возвращает воспоминания, которые часто забывают», –
цитирует Камбоджийский отборочный комитет издание THR.
«Это очень важно для всех нас, участвующих в создании фильма», –
прокомментировала новость Анджелина Джоли.
Картина представляет собой основанную на реальных событиях историю камбоджийской девочки Лу Анг, пытающейся вместе с семьёй выжить во время режима красных кхмеров. Сценарий написала сама Джоли совместно с Лу Анг
, ставшей правозащитницей, а продюсером ленты является камбоджиец Рити Панх
.
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