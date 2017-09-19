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Фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» выдвинули на «Оскар» от Камбоджи

19 сентября
2017 год

Новости кино >>
19 сентября 2017
Картину Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» выдвинули на соискание премии «Оскар» от Камбоджи в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» выдвинули на «Оскар» от Камбоджи

«"Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи" исследует трагический период истории глазами ребенка... Кхмерская община обнаружила, что фильм является катарсисным, так как он возвращает воспоминания, которые часто забывают», – цитирует Камбоджийский отборочный комитет издание THR.

«Это очень важно для всех нас, участвующих в создании фильма», – прокомментировала новость Анджелина Джоли.

Картина представляет собой основанную на реальных событиях историю камбоджийской девочки Лу Анг, пытающейся вместе с семьёй выжить во время режима красных кхмеров. Сценарий написала сама Джоли совместно с Лу Анг, ставшей правозащитницей, а продюсером ленты является камбоджиец Рити Панх.
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