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«Тёмную материю» могут вернуть на малые экраны

19 сентября
2017 год

Новости кино >>
19 сентября 2017
Фанаты фантастического сериала «Тёмная материя», закрытого кабельным каналом Syfy после третьего сезона на самом интересном месте, намерены бороться до победного конца, т.е. до приобретения любимого творения другой телевещательной компанией. Для этого, как заверяет Screen Rant, они заручились поддержкой создателей и продюсеров телешоу.

«Тёмную материю» могут вернуть на малые экраны

По словам соавтора проекта Джозефа Малоцци, у таких объединённых сил есть шанс победить: «Мы можем это сделать! По сути, уже делаем. Все ваши усилия онлайн — твиты, ретвиты, теги и хештеги — работают. Одних это восхищает, других беспокоит, но удивляет без исключения всех. Только благодаря вам мы уже обзавелись тремя потенциальными партнёрами, с которыми ведём интенсивные переговоры».

Главным плацдармом борьбы поклонников с телевизионными тёмными силами стал Твиттер. Здесь развернулась компания под хештегом #LightTheRaza, сменившая ретвит-марафон #RockTheRaza, собравший 124 тысячи твитов. Кроме того, онлайн-петицию в поддержку любимого сериала подписало свыше 40 тысяч зрителей.

Напомним, схожая ситуация сложилась в начале нулевых, когда был закрыт после первого сезона культовый «Светлячок». Из последнего можно также вспомнить отечественный сериал «Анна-детективъ». Но если в случае с детищем Джосса Уидона фанатам удалось добиться того, что у телешоу появилось полнометражное продолжение под названием «Миссия "Серенити"», то перспективы мистического детектива с Александрой Никифоровой и Дмитрием Фридом остаются туманными.
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«Тёмную материю» могут вернуть на малые экраны фотографии
«Тёмную материю» могут вернуть на малые экраны фотографии
«Тёмную материю» могут вернуть на малые экраны фотографии
«Тёмную материю» могут вернуть на малые экраны фотографии
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обсуждение >>
№ 7
hohotu6ka(Tanu6ka)   19.09.2017 - 22:14
Жаль, что не указан автор статьи. Я мысленно жму его мужественную руку. Потому что, ситуация вокруг сериала "Анна-ДетективЪ" не просто загадочная. Она мистическая, как и сам сериал, Хотя, мистика... читать далее>>
№ 6
ows23   19.09.2017 - 21:09
Абсолютно согласна с предыдущими комментариями. Такое впечатление, что телевидение существует не для зрителей, потому что с их мнением никто не считается. После того, как поступили со зрителями замечательного... читать далее>>
№ 5
Ольга50   19.09.2017 - 20:50
Нашу "Аннушку" не хочется, конечно, сравнивать ни с чем-либо другим, настолько она уникальна... возможно, должна была случиться такая пауза, чтобы мы смогли осознать, какое сокровище получили...... читать далее>>
№ 4
Кочкина Надежда (север) (Новосибирск)   19.09.2017 - 20:18
Дамы, вы выразили все мои чувства,хочу только добавить- ...и телевизор нас пугает... Воруют, грабят, убивают! Детей бросают умирать! Бывает. что хотят продать... Тропинка к раю зарастает. Всю пошлость... читать далее>>
№ 3
Наталья Греченко   19.09.2017 - 19:41
а это,к сожалению,объяснимо!кинодеятели совершенно забыли,что работают для людей,а не для того,чтоб померяться у кого фильм "круче".вкои веки появилось что-то по настоящему стОящее...ЭХ!ОБИДНО-ТО... читать далее>>
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