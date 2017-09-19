«Тёмную материю» могут вернуть на малые экраны

Фанаты фантастического сериала «Тёмная материя»
, закрытого кабельным каналом Syfy после третьего сезона на самом интересном месте, намерены бороться до победного конца, т.е. до приобретения любимого творения другой телевещательной компанией. Для этого, как заверяет Screen Rant, они заручились поддержкой создателей и продюсеров телешоу.
По словам соавтора проекта Джозефа Малоцци
, у таких объединённых сил есть шанс победить: «Мы можем это сделать! По сути, уже делаем. Все ваши усилия онлайн — твиты, ретвиты, теги и хештеги — работают. Одних это восхищает, других беспокоит, но удивляет без исключения всех. Только благодаря вам мы уже обзавелись тремя потенциальными партнёрами, с которыми ведём интенсивные переговоры».
Главным плацдармом борьбы поклонников с телевизионными тёмными силами стал Твиттер. Здесь развернулась компания под хештегом #LightTheRaza, сменившая ретвит-марафон #RockTheRaza, собравший 124 тысячи твитов. Кроме того, онлайн-петицию в поддержку любимого сериала подписало свыше 40 тысяч зрителей.
Напомним, схожая ситуация сложилась в начале нулевых, когда был закрыт после первого сезона культовый «Светлячок»
. Из последнего можно также вспомнить отечественный сериал «Анна-детективъ»
. Но если в случае с детищем Джосса Уидона
фанатам удалось добиться того, что у телешоу появилось полнометражное продолжение под названием «Миссия "Серенити"»
, то перспективы мистического детектива с Александрой Никифоровой
и Дмитрием Фридом
остаются туманными.
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