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На фестивале «Евразийский мост» победил «Сын Софии»

19 сентября
2017 год

Новости кино >>
19 сентября 2017
Второй международный кинофестиваль «Евразийский мост», который проходил в Ялте с 15 сентября, завершил свою работу. Церемония награждения лауреатов смотра прошла в театре имени Чехова.

На фестивале «Евразийский мост» победил «Сын Софии»

Победителем признана картина «Сын Софии» греческого режиссера Элины Псикоу. Фильм рассказывает про мальчика Мишу, который приезжает к своей матери в Грецию, где встречается еще и с новым – пожилым – отцом. Лучшим режиссером назван каталонец Альберт Серра за картину «Смерть Людовика XIV». Специальный приз жюри «за самую интригующую историю» достался российской ленте «Турецкое седло» режиссера Юсупа Разыкова. Дипломом за самый многообещающий дебют награждена китаянка Ван Ичунь, снявшая драму «Что скрывает тьма». Дипломом «за самый страстный актерский дуэт» отметили исполнительниц главных ролей в фильме Кирилла Плетнева «Жги!»Ингу Оболдину и Викторию Исакову.

В жюри конкурса игрового кино входили британский режиссер Гарет Джонс, российская актриса Олеся Судзиловская, французский продюсер Патрик Казаль, российский документалист Андрей Осипов и куратор международных культурных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба.

В конкурсе документального кино лучшим был назван фильм «Машины» – дебют индийского режиссера Рахула Джейна. Специальный приз достался ленте «Экзорцизм» Федерики Ди Джакомо, а диплом – российской картине «Плацкарт» Родиона Исмаилова.
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фильмы
Жги!ПлацкартаСмерть Людовика XIVТурецкое седло

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