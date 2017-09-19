На фестивале «Евразийский мост» победил «Сын Софии»

Второй международный кинофестиваль «Евразийский мост», который проходил в Ялте с 15 сентября, завершил свою работу. Церемония награждения лауреатов смотра прошла в театре имени Чехова.
Победителем признана картина «Сын Софии»
греческого режиссера Элины Псикоу
. Фильм рассказывает про мальчика Мишу, который приезжает к своей матери в Грецию, где встречается еще и с новым – пожилым – отцом. Лучшим режиссером назван каталонец Альберт Серра
за картину «Смерть Людовика XIV»
. Специальный приз жюри «за самую интригующую историю» достался российской ленте «Турецкое седло»
режиссера Юсупа Разыкова
. Дипломом за самый многообещающий дебют награждена китаянка Ван Ичунь
, снявшая драму «Что скрывает тьма»
. Дипломом «за самый страстный актерский дуэт» отметили исполнительниц главных ролей в фильме Кирилла Плетнева «Жги!»
– Ингу Оболдину
и Викторию Исакову
.
В жюри конкурса игрового кино входили британский режиссер Гарет Джонс
, российская актриса Олеся Судзиловская
, французский продюсер Патрик Казаль
, российский документалист Андрей Осипов
и куратор международных культурных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба.
В конкурсе документального кино лучшим был назван фильм «Машины»
– дебют индийского режиссера Рахула Джейна
. Специальный приз достался ленте «Экзорцизм» Федерики Ди Джакомо
, а диплом – российской картине «Плацкарт» Родиона Исмаилова
.
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