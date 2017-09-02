Объявлена программа фестиваля «Амурская осень»

С 16 по 24 сентября
в городе Благовещенск состоится 15 юбилейный фестиваль кино и театра «Амурская осень». В рамках киносмотра пройдут 4 конкурса – конкурс российских полнометражных фильмов, конкурс российских короткометражных фильмов, конкурс театральных антреприз, а также впервые на фестивале состоится международный конкурс полнометражных фильмов. О программе этого года сообщает пресс-служба фестиваля.
Каждый из конкурсов оценивает своё жюри. На церемонии открытия участников фестиваля ждёт сюрприз – специальный гость, имя которого станет известно накануне открытия.
В международном конкурсе будет представлено 9 картин из 11 стран, 8 из которых в России покажут впервые:
«Восхождение», реж. Фиона Тан, 2016г., Нидерланды
«Дочь», реж. Мача Шилински, 2017г., Германия/Греция
«Как сумасшедшие», реж. Паоло Вирдзи, 2016г., Италия/Франция
«Камень», реж. Орхан Эскикой, 2017г., Турция
«Леди озера», реж. Хаобам Пабан Кумар, 2016г., Индия
«Парень на мосту», реж. Петрос Караламбус, 2016г., Кипр
«Старая женщина и орех бетеля», реж. Янг Лю, 2017г., Китай
«Три цвета», реж. Кохки Юшида, 2017г., Япония
«Эрлпринц», реж. Куба Джекай, 2016г., Польша
В международное жюри вошли режиссёр Петер Тимм
(Германия), кинокритик Хонг Сангвоо (Южная Корея), галереист Лю Мин Сю (Китай), актер и режиссёр Марек Пробош (Польша), председателем жюри стала актриса Мая-Гозель Аймедова (Туркмения), лауреат и участник Венецианского фестиваля, фестиваля в Локарно, Сорренто, Тбилиси, лауреат премии «Ника».
В российском конкурсе полнометражных фильмов соревнуются 11 фильмов, среди них 7 премьер:
«Близкие», реж. Ксения Зуева, 2017г.,
«Бэкстейдж. Мистерия-джаз», реж. Антон Сухарев, 2017г.,
«Весенняя пора. Детство, которое мы не знали», реж. Алексей Романов, 2017г.,
«Доминика», реж. Олег Агейчев, 2017г.,
«Короткие волны», реж. Михаил Довженко, 2017г.,
«Мастерская», реж. Владимир Алеников, 2017г.,
«Мой лучший друг», реж. Элина Суни, 2017г.,
«Невод», реж.. Александра Стреляная, 2017г.,
«Пессимист», реж. Миша Холод, 2016г.,
«Сын», реж. Слава Росс, 2017г.,
«Яма. Наши дни», реж. Владимир Маноков, 2017г.,
Этот конкурс оценивает жюри под председательством режиссёра, сценариста Сергея Снежкина
, лауреата и участника фестивалей в Сан-Себастьяне, «Кинотавра», премии «Ника». Также в жюри вошли актёр Андрей Мартынов
, актёр Сергей Шнырёв
, писатель Виктор Ерофеев, руководитель проекта, главный редактор, кинокритик Нина Ромодановская.
В конкурсе короткометражных фильмов будут участвовать 24 картины
:
«302 бис», реж. А. Мышкин, 2017г., Россия
«Америка внутри», реж. Е. Сальников, 2016г., Россия
«Без звука», реж. Е. Ланских, 2017г., Россия
«Бравист», реж. Э. Барсигян, 2016г., Россия/ Армения
«Время жить, время умирать», реж. М. Поляков, 2016г., Россия
«Гаммы», реж. Д. Голубов, 2017г., Россия
«Дэдлайн», реж. С. Поздняков, 2017г., Россия
«Добрый день», реж. О. Дибцева, 2016г., Россия
«Дом на голове Клаузевертца», реж. Д.Булгаков, 2017г., Россия
«Дым», реж. И. Плечев, 2017г., Россия
«Квартира №15», реж. Е. Снеговская, 2017г., Россия
«Костик», реж. И. Волкова, 2017г., Россия
«Ленечка», реж. Алла Савина, 2017г., Россия
«Ладонь», реж. М. Мышанский, 2017г., Россия
«Люба», реж. Ю. Мельникова, 2017г., Россия
«Мира», реж. А. Троицкий, 2017г., Россия
«Просмотрено», реж. Н. Шмелева, 2017г.,. Россия
«Русиано», реж. А. Булатов, 2017г., Россия
«Стробоскоп», реж. Е. Дуплякина, 2016г., Россия
«Тебе на С», реж. А. Варлей, 2017г., Россия.
«У меня есть брат», реж. М.Кузнецов, 2016г., Россия
«Чудная баба», реж. Д. Дунаев, 2017г., Россия
«Я остаюсь», реж. Г. Коломийцев, 2017г, Россия.
«Я тебя вижу», реж. Д. Кудрявцев, 2017г., Россия
Председатель жюри короткометражного конкурса – продюсер Елена Гликман
, чьи фильмы становились конкурсантами и лауретами престижных кинофестивалей, среди которых Берлинале, фестиваль в Злине, «Кинотавр» и другие. В жюри также вошли режиссёр Антон Бильжо
и актриса Анна Чурина
.
«Амурская осень» - это единственный в России фестиваль, который проводит конкурс антрепризных спектаклей. В этом году театральное жюри возглавит режиссёр, создатель и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз
.
Помимо конкурсных программ, на фестивале заявлены специальные показы и ретроспективы, Q&A и конференции, выставки и презентации, творческие вечера и концерты, мастер-классы и внеконкурсные спектакли.
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