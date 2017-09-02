Бена Аффлека зовут в режиссёрское кресло драмы о войне в Афганистане

Студия Sony Pictures планирует экранизировать мемуары солдата Клинтона Ромеши «Красный отряд». Продюсеры зовут на место режиссёра Бена Аффлека
, однако он пока не подписал контракт, сообщает Empire.
В своих мемуарах сержанта армии США в отставке Клинтон Ромеши рассказывает о своём участии в сражении за село Камдеш в афганской провинции Нуристан. 3 октября 2009 года более трехсот бойцов «Талибана» атаковали блокпост американских войск, находящийся на афгано-пакистанской границе. Ромеши, муж и отец троих детей, спланировал контрактаку и вместе с небольшим отрядом солдат сумел дать отпор противнику, превосходящему их по силам. Таким образом сержант спас десятки жизней своих подчиненных и был был награжден высшей военной наградой США - Медалью Почёта.
В случае, если Бен Аффлек согласится стать режиссёром картины, на главную роль будет рассматриваться его младший брат- Кэйси Аффлек
.
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