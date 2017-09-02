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Бена Аффлека зовут в режиссёрское кресло драмы о войне в Афганистане

2 сентября
2017 год

Новости кино >>
2 сентября 2017
Студия Sony Pictures планирует экранизировать мемуары солдата Клинтона Ромеши «Красный отряд». Продюсеры зовут на место режиссёра Бена Аффлека, однако он пока не подписал контракт, сообщает Empire.

Бена Аффлека зовут в режиссёрское кресло драмы о войне в Афганистане

В своих мемуарах сержанта армии США в отставке Клинтон Ромеши рассказывает о своём участии в сражении за село Камдеш в афганской провинции Нуристан. 3 октября 2009 года более трехсот бойцов «Талибана» атаковали блокпост американских войск, находящийся на афгано-пакистанской границе. Ромеши, муж и отец троих детей, спланировал контрактаку и вместе с небольшим отрядом солдат сумел дать отпор противнику, превосходящему их по силам. Таким образом сержант спас десятки жизней своих подчиненных и был был награжден высшей военной наградой США - Медалью Почёта.

В случае, если Бен Аффлек согласится стать режиссёром картины, на главную роль будет рассматриваться его младший брат- Кэйси Аффлек.
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Бена Аффлека зовут в режиссёрское кресло драмы о войне в Афганистане фотографии
Бена Аффлека зовут в режиссёрское кресло драмы о войне в Афганистане фотографии
Бена Аффлека зовут в режиссёрское кресло драмы о войне в Афганистане фотографии
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