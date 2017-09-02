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Режиссёр «Ла-Ла Ленда» снимет сериал для Netflix

2 сентября
2017 год

Новости кино >>
2 сентября 2017
Молодой и успешный режиссёр Дэмиен Шазелл - автор фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Одержимость» - создаст сериал для Netflix. Об этом сообщается на официальном сайте стриминг-сервиса.

Режиссёр «Ла-Ла Ленда» снимет сериал для Netflix

Восьмисерийный проект получил название «Водоворот» (The Eddy). Сюжетные подробности пока держатся в тайне, но известно, что это будет мюзикл о владельце парижского клуба и работающих в его заведении музыкантах. В сериале прозвучат песни на французском, английском и арабском языках.

Отмечается, что первые две серии снимет сам Шазелл, кроме того, он станет исполнительным продюсером сериала. Песни для мюзикла уже написал Глен Баллард, ранее работавший с Майклом Джексоном.

О намерении Шазелла снимать сериал стало известно ещё в апреле, но тогда команда проекта находилась в поисках кабельного канала или потокового сервиса. Многосерийный мюзикл заинтересовал Netflix, после чего сервис подписался на участие в его разработке.
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Режиссёр «Ла-Ла Ленда» снимет сериал для Netflix фотографии
Режиссёр «Ла-Ла Ленда» снимет сериал для Netflix фотографии
Режиссёр «Ла-Ла Ленда» снимет сериал для Netflix фотографии
Режиссёр «Ла-Ла Ленда» снимет сериал для Netflix фотографии
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