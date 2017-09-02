Режиссёр «Ла-Ла Ленда» снимет сериал для Netflix

Молодой и успешный режиссёр Дэмиен Шазелл
- автор фильмов «Ла-Ла Ленд»
и «Одержимость»
- создаст сериал для Netflix. Об этом сообщается на официальном сайте стриминг-сервиса.
Восьмисерийный проект получил название «Водоворот» (The Eddy). Сюжетные подробности пока держатся в тайне, но известно, что это будет мюзикл о владельце парижского клуба и работающих в его заведении музыкантах. В сериале прозвучат песни на французском, английском и арабском языках.
Отмечается, что первые две серии снимет сам Шазелл, кроме того, он станет исполнительным продюсером сериала. Песни для мюзикла уже написал Глен Баллард, ранее работавший с Майклом Джексоном
.
О намерении Шазелла снимать сериал стало известно ещё в апреле, но тогда команда проекта находилась в поисках кабельного канала или потокового сервиса. Многосерийный мюзикл заинтересовал Netflix, после чего сервис подписался на участие в его разработке.
обсуждение >>