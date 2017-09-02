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Произведения Элмора Леонарда снова экранизируют на ТВ

2 сентября
2017 год

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2 сентября 2017
Продюсеры сериала «Правосудие» Карл Беверли и Сара Тимберман продолжат экранизировать произведения писателя Элмора Леонарда. Три популярных романа мастера криминальной литературы лягут в основу нового сериала, сообщает Deadline.

Произведения Элмора Леонарда снова экранизируют на ТВ

Местом действия нового сериала станет криминальный Детройт. Вместе со своей студией CBS TV продюсеры приобрели права на три романа из двенадцати: «Деньги — не проблема» (Pagan Babies), «Неизвестный человек №89» (Unknown man No. 89) и «Соучастники» (Mr. Paradise). Каждый роман получит отдельный сезон сериала. В перспективе у некоторых героев будут собственные сезоны.

Сценарий напишет Тод Уильямс («Дверь в полу»). Беверли и Тимберман выступят исполнительными продюсерами, к ним присоединится и сын писателя - Питер Леонард.
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Элмор Леонард

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Произведения Элмора Леонарда снова экранизируют на ТВ фотографии
Произведения Элмора Леонарда снова экранизируют на ТВ фотографии
Произведения Элмора Леонарда снова экранизируют на ТВ фотографии
Произведения Элмора Леонарда снова экранизируют на ТВ фотографии
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