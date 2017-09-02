Произведения Элмора Леонарда снова экранизируют на ТВ

Продюсеры сериала «Правосудие» Карл Беверли и Сара Тимберман
продолжат экранизировать произведения писателя Элмора Леонарда
. Три популярных романа мастера криминальной литературы лягут в основу нового сериала, сообщает Deadline.
Местом действия нового сериала станет криминальный Детройт. Вместе со своей студией CBS TV продюсеры приобрели права на три романа из двенадцати: «Деньги — не проблема» (Pagan Babies), «Неизвестный человек №89» (Unknown man No. 89) и «Соучастники» (Mr. Paradise). Каждый роман получит отдельный сезон сериала. В перспективе у некоторых героев будут собственные сезоны.
Сценарий напишет Тод Уильямс («Дверь в полу»
). Беверли и Тимберман выступят исполнительными продюсерами, к ним присоединится и сын писателя - Питер Леонард
.
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