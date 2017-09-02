Стартовали съёмки хоррора «Озеро мёртвых: Русалка»

Стартовали съёмки нового российского хоррора «Озеро мертвых: Русалка», об этом в социальной сети сообщила исполнительный продюсер проекта Инна Лепетикова
.
Режиссёром очередного отечественного фильма ужасов стал Святослав Подгаевский
, ранее снявший «Пиковую даму: Чёрный обряд»
и «Невесту»
. В июле этого года на питчинге
Фонда кино проект был представлен продюсером Джаником Файзиевым
. Фильм получил господдержку по итогам отбора.
История основана на славянской легенде о том, что брошенные невесты топились в озере, превращались в русалок и мстили мужчинам. Создатели отметили, что самой активной аудиторией хоррора в кино являются женщины, поэтому чтобы не разочаровать их, кроме мистики в картине будет сильная мелодраматическая линия. Также отмечалось, что не планируются делать мифическое чудовище в графике, создатели собираются создать образ, базирующийся на психологическом воздействии.
Главные роли в фильме исполнят Вика Агалакова
и Ефим Петрунин
. Дата премьеры пока не уточняется.
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