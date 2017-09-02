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Стартовали съёмки хоррора «Озеро мёртвых: Русалка»

2 сентября
2017 год

Новости кино >>
2 сентября 2017
Стартовали съёмки нового российского хоррора «Озеро мертвых: Русалка», об этом в социальной сети сообщила исполнительный продюсер проекта Инна Лепетикова.

Стартовали съёмки хоррора «Озеро мёртвых: Русалка»

Режиссёром очередного отечественного фильма ужасов стал Святослав Подгаевский, ранее снявший «Пиковую даму: Чёрный обряд» и «Невесту». В июле этого года на питчинге Фонда кино проект был представлен продюсером Джаником Файзиевым. Фильм получил господдержку по итогам отбора.

История основана на славянской легенде о том, что брошенные невесты топились в озере, превращались в русалок и мстили мужчинам. Создатели отметили, что самой активной аудиторией хоррора в кино являются женщины, поэтому чтобы не разочаровать их, кроме мистики в картине будет сильная мелодраматическая линия. Также отмечалось, что не планируются делать мифическое чудовище в графике, создатели собираются создать образ, базирующийся на психологическом воздействии.

Главные роли в фильме исполнят Вика Агалакова и Ефим Петрунин. Дата премьеры пока не уточняется.
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фильмы
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Стартовали съёмки хоррора «Озеро мёртвых: Русалка» фотографии
Стартовали съёмки хоррора «Озеро мёртвых: Русалка» фотографии
Стартовали съёмки хоррора «Озеро мёртвых: Русалка» фотографии
Стартовали съёмки хоррора «Озеро мёртвых: Русалка» фотографии
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обсуждение >>
№ 1
khazad_dum   2.09.2017 - 19:31
Неплохо бы обойтись без графики. В "Пиковой даме" рендеринг был самое слабое место. Просто смешно смотрелся, в то время как всё остальное было очень неплохо. читать далее>>
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