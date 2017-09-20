Киноцентр «Октябрь» отмечает юбилей

В этом году киноцентру «Октябрь» исполняется 50 лет. 6 октября
в рамках проекта «КАРО.Арт» состоится торжественное мероприятие, посвящённое юбилею кинотеатра, а также пройдёт премьера ленты «Сила мечты», приуроченной к 100-летию Октябрьской революции, сообщает пресс-служба сети кинотеатров.
«Сила мечты» - это Октябрьская революция сквозь объектив киноаппарата, совместная работа французских кинематографистов с российскими киноархивами, в процессе которой была сделана реставрация многих часов киноматериалов. В результате у зрителей будет уникальная возможность увидеть на большом экране первое советское кино в высочайшем качестве. Для его создания использованы уникальные материалы Госфильмофонда России, Российского государственного архива кинофотодокументов, Синематеки Тулузы и других киноархивов. Премьера фильма состоялась на 74-м Венецианском кинофестивале в секции Venezia Classici. Билеты доступны по ссылке
.
25 сентября в 19.00
состоится показ и обсуждение фильма Даррена Аронофски «мама!»
. Уже традиционная встреча с кинокритиком Антоном Долиным пройдет в 1 зале киноцентра «Октябрь».
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