Вышел первый официальный постер «Лары Крофт» с Алисией Викандер

Создатели нового фильма «Лара Крофт» показали первый официальный постер картины, с 28-летней Алисией Викандер
в образе героини компьютерной игры Tomb Raider.
Также стали известны подробности сюжета нового фильма. По сценарию, через 7 лет после исчезновения отца, 21-летняя Лара отказывается от права возглавить его международную бизнес-империю. Вместо этого она работает курьером на велосипеде в Лондоне и учится в колледже. В итоге Лара решает расследовать исчезновение отца и отправляется туда, где он пропал: в гробницу на острове неподалеку от побережья Японии.
Пользователи интернета внимательно пригляделись к постеру и заметили некую диспропорцию: шея Викандер показалась им слишком мощной и длинной. Этот факт спровоцировал волну мемов и фотожаб.
Режиссёром проекта выступает Роар Утхауг
. В прокат новая «Лара Крофт» выйдет 15 марта 2018 года
.
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