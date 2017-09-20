Мэтт Дэймон сыграет хирурга-мошенника

Голливудский актёр Мэтт Дэймон
подписался на участие в незавсимой картине «Шарлатан», сообщает Variety.
Лента расскажет об известном хирурге Джоне Р. Бринкли — человеке с сомнительной докторской степенью, который в начале XX века утверждал, что может излечить импотенцию путем пересадки в тело мужчины козлиных половых желез. Ни одна такая операция не увенчалась успехом. Роль автора сомнительного метода и сыграет Мэтт Дэймон. Актёр также займётся продюсированием ленты совместно с Кимберли Стюард и Дженнифер Тодд.
Похожий проект
разрабатывает мастодонт американского независимого кино Ричард Линклэйтер
. В его фильме главную роль хочет сыграть Роберт Дауни-младший
. Если основой для картины Линклэйтера стал выпуск подкаста, то лента с Дэймоном будет базироваться на документальной книге «Шарлатан: Самый опасный делец Америки, человек, который его преследовал, и эпоха жульничества».
обсуждение >>