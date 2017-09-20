Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мэтт Дэймон сыграет хирурга-мошенника

20 сентября
2017 год

Новости кино >>
20 сентября 2017
Голливудский актёр Мэтт Дэймон подписался на участие в незавсимой картине «Шарлатан», сообщает Variety.

Мэтт Дэймон сыграет хирурга-мошенника

Лента расскажет об известном хирурге Джоне Р. Бринкли — человеке с сомнительной докторской степенью, который в начале XX века утверждал, что может излечить импотенцию путем пересадки в тело мужчины козлиных половых желез. Ни одна такая операция не увенчалась успехом. Роль автора сомнительного метода и сыграет Мэтт Дэймон. Актёр также займётся продюсированием ленты совместно с Кимберли Стюард и Дженнифер Тодд.

Похожий проект разрабатывает мастодонт американского независимого кино Ричард Линклэйтер. В его фильме главную роль хочет сыграть Роберт Дауни-младший. Если основой для картины Линклэйтера стал выпуск подкаста, то лента с Дэймоном будет базироваться на документальной книге «Шарлатан: Самый опасный делец Америки, человек, который его преследовал, и эпоха жульничества».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Мэтт Дэймон и Кристен Уиг уменьшились в трейлере комедии Александра Пэйна «Короче»
Роберт Дауни-младший займётся шарлатанством
персоны
Мэтт Дэймон

фотографии >>
Мэтт Дэймон сыграет хирурга-мошенника фотографии
Мэтт Дэймон сыграет хирурга-мошенника фотографии
Мэтт Дэймон сыграет хирурга-мошенника фотографии
Мэтт Дэймон сыграет хирурга-мошенника фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Зураб Соткилава
18 сентября ушёл из жизни оперный певец Зураб Соткилава.
Станислав Железкин
17 сентября ушёл из жизни актёр Станислав Железкин.
Валентина Строганова
16 сентября ушла из жизни актриса Валентина Строганова.

День рождения >>

Карина Андоленко
Пётр Винс
Александр Гундарев
Антон Денисенко
Елена Караджова
Юрий Лопарёв
Александр Павельев
Павел Павленко
Валерий Чебурканов
Сабина Азема
Азия Ардженто
Агата Бузек
Джонни Дорелли
Дани Каррель
София Лорен
Фернандо Рей
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Заложники
драма
Грузия, Польша, Россия, 2017
Kingsman: Золотое кольцо
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2017
Лего Фильм: Ниндзяго
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Дания, США, 2017
Роден
биография, драма, исторический фильм, трагикомедия
Великобритания, Франция, 2017
Русские евреи. Фильм третий.
исторический фильм
Россия, 2017
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Хранилище
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Мадам
драма, комедия
Франция, 2017
Напарник
комедия, приключения
Россия, 2017
Клаустрофобия
триллер
США, 2017
Мама!
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Министр
комедия
Италия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью