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Линда Хэмилтон возвращается во франшизу «Терминатор»

20 сентября
2017 год

Новости кино >>
20 сентября 2017
60-летняя актриса Линда Хэмилтон присоединилась к шестому фильму франшизы о Терминаторе. Об этом рассказал режиссёр Джеймс Кэмерон, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Линда Хэмилтон возвращается во франшизу «Терминатор»

«Есть 50—60-летние мужчины, которые на экране до сих пор убивают плохих парней, но нет такого же примера для женщин», — справедливо заметил Кэмерон, подчеркнув значимость героини Хэмилтон, Сары Коннор, для развития образа сильной женщины.

Напомним, что картина станет прямым продолжением «Судного дня», вышедшего в 1991 году. Поставит её режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер. Сюжет фильма придумал сам Кэмерон. Отмечается, что сейчас создатели фильма ищут на одну из ведущих ролей молодую женщину, также в картине будет множество персонажей как из настоящего, так и из будущего. Кроме того, в шестом «Терминаторе» вновь появится Арнольд Шварценеггер.
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Линда Хэмилтон возвращается во франшизу «Терминатор» фотографии
Линда Хэмилтон возвращается во франшизу «Терминатор» фотографии
Линда Хэмилтон возвращается во франшизу «Терминатор» фотографии
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