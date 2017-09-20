Линда Хэмилтон возвращается во франшизу «Терминатор»

60-летняя актриса Линда Хэмилтон
присоединилась к шестому фильму франшизы о Терминаторе
. Об этом рассказал режиссёр Джеймс Кэмерон
, сообщает издание The Hollywood Reporter.
«Есть 50—60-летние мужчины, которые на экране до сих пор убивают плохих парней, но нет такого же примера для женщин»
, — справедливо заметил Кэмерон, подчеркнув значимость героини Хэмилтон, Сары Коннор, для развития образа сильной женщины.
Напомним, что картина станет прямым продолжением «Судного дня»
, вышедшего в 1991 году. Поставит её режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер
. Сюжет фильма придумал сам Кэмерон. Отмечается, что сейчас создатели фильма ищут на одну из ведущих ролей молодую женщину, также в картине будет множество персонажей как из настоящего, так и из будущего. Кроме того, в шестом «Терминаторе» вновь появится Арнольд Шварценеггер
.
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