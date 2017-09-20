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Тайка Вайтити хочет экранизировать мангу «Акира»

20 сентября
2017 год

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20 сентября 2017
Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор 3: Рагнарёк») планирует заняться экранизацией манги «Акира». Как пишет Deadline, в настоящее время Warner Bros. ведёт переговоры с новозеландским режиссёром.

Тайка Вайтити хочет экранизировать мангу «Акира»

Издание сообщает, что на основе японского комикса «Акира» должен превратиться в два фильма, каждый из которых будет посвящён трём из шести томам оригинальной манги. Известно также, что продюсерами выступят Эндрю Лазар, Дженнифер Дэвиссон и Леонардо ДиКаприо.

События «Акира» разворачиваются в 2019 году. За тридцать лет до этого Токио уничтожили ядерным взрывом, что послужило началом Третьей мировой войны. В настоящем же войны уже нет, но Новый Токио находится на грани революции. В ходе разборок между подростковыми байкерскими группировками паренёк Тэцуо сталкивается, потеряв управление мотоциклом, со странным ребёнком, кожа которого сухая и синеватого цвета. Это был украденный членом антиправительственной группы один из подопытных детей-мутантов, чьи невероятные способности уже долгое время тайно изучают учёные и военные. Неожиданно к месту аварии прилетают вертолёты и забирают с собой обоих.

Пока нет информации , когда начнутся съёмки фильма.
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Тор 3: Рагнарёк

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Тайка Вайтити хочет экранизировать мангу «Акира» фотографии
Тайка Вайтити хочет экранизировать мангу «Акира» фотографии
Тайка Вайтити хочет экранизировать мангу «Акира» фотографии
Тайка Вайтити хочет экранизировать мангу «Акира» фотографии
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