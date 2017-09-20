Компания Lego выпустила игрушки к выходу «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»

21 сентября герои «Лего» покажутся на большом экране в анимационном фильме «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»
– от создателей «Лего Фильма»
и «Лего Фильма: Бэтмен»
. Перед премьерой компания выпустила новые конструкторы LEGO® NINJAGO® Movie и 20 эксклюзивных минифигурок посвящённых фильму, которые можно найти в продаже с августа. Об этом сообщает пресс-служба Lego.
По сюжету нового фильма город призывает на защиту юного Ллойда, известного как Зелёный ниндзя, и его друзей – тайных воинов и Великих мастеров LEGO. Под предводительством мудрого и остроумного гуру кунг-фу – Мастера Ву – им предстоит одолеть злобного диктатора Гармадона. А тот ещё и оказывается отцом Ллойда. Сын выступит против отца, робот – против робота. Это эпическое столкновение проверит на прочность неистовую, но неорганизованную команду ниндзя. Только усмирив свое эго и объединив усилия, герои смогут рассчитывать на победу.
Помимо наборов конструкторов, посвящённых новому фильму, все желающие смогут создать собственную коллекцию уникальных минифигурок с набором «ЛЕГО Ниндзяго Фильм». В каждой коробке поклонников ожидает сюрприз: один из 20 героев, которых нет в других конструкторах LEGO, иллюстрация и коллекционная брошюра. Комбинируя минифигурки с другими наборами серии, можно открыть бесконечные возможности для игр.
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