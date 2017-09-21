Фильм «Салют-7» выйдет в формате IMAX 3D

ревью

Работа над картиной началась в Юрмале.

Данила Козловский нервничает на футбольном поле в тизере «Тренера»

Ведущая призналась, что ей больно и горько.

Актриса откровенно рассказала о своих проблемах.

В охваченной войной Боснии команда спецназа ВМС США «Морские котики» находит клад — золотые слитки стоимостью более $300 млн.

Обнародован ещё один трейлер «Аритмии» Бориса Хлебникова

Фестивальная колонка

«Евразийский мост»-2017: Ялта, парус, в этом мире только мы одни

Кинофестиваль в Крыму с Никитой Михалковым в главной роли