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Фильм «Салют-7» выйдет в формате IMAX 3D

21 сентября
2017 год

Новости кино >>
21 сентября 2017
Картина режиссёра Клима Шипенко о подвиге двух выдающихся космонавтов «Салют-7» будет специально отформатирована и представлена в формате IMAX 3D. Об этом сообщает компания In Focus Studio.

Фильм «Салют-7» выйдет в формате IMAX 3D

Напомним, что действие ленты основано на реальных событиях, произошедших в 1985 году. «Это кино про исключительно напряжённую и яркую историю спасения станции "Салют-7", когда наши космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных в 1985 году полетели к мертвой станции, смогли пристыковаться и оживить её. Считается, что это самая героическая и напряженная страница в истории освоения космоса, которая, к тому же, увенчалась успехом», - рассказал о фильме продюсер Сергей Сельянов.

Ольга Пильникова, директор по маркетингу IMAX в России и странах СНГ, отметила: «История, посвящённая судьбе космической станции "Салют-7", настоящему подвигу советских космонавтов — это как раз та история, которая больше всего подходит IMAX: зрелищная и драматическая».

Картина на данный момент полностью конвертирована в формат IMAX®: качество изображения и звука специально адаптированы с помощью фирменной технологии IMAXDMR®. Кристально чистое изображение в сочетании с чётко выверенной геометрией залов IMAX и мощным цифровым звуком — все это создает атмосферу, которая переносит зрителей внутрь самого действия картины.
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Фильм «Салют-7» выйдет в формате IMAX 3D фотографии
Фильм «Салют-7» выйдет в формате IMAX 3D фотографии
Фильм «Салют-7» выйдет в формате IMAX 3D фотографии
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