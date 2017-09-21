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В Москве пройдёт первый фестиваль «Твин Пикса»

21 сентября
2017 год

Новости кино >>
21 сентября 2017
1 октября в Москве, в Центральной универсальной научной библиотеки им Н. А. Некрасова, пройдёт первый фестиваль, посвящённый культовому сериалу Дэвида Линча «Твин Пикс». Об этом Кино-Театр.ру сообщают организаторы мероприятия.

В Москве пройдёт первый фестиваль «Твин Пикса»

В рамках фестиваля поклонникам сериала предлагается прочитать сериал как текст: объединить способы чтения, обменяться мнениями и интерпретациями, обсудить основные сюжеты и мотивы. После конференции «Твин Пикс как текст: практики чтения», в которой будут участвовать известные специалисты из разных областей знания (визуальные искусства, философия, современная музыка и поэзия, киноведение, культурология и др.), состоится фан-дискуссия в офлайн-режиме. Поклонники сериала будут вместе искать отсылки и киноцитаты, литературные аллюзии и философские традиции, сопоставлять сюжет сериала с другими видами искусства.

Библиотека на один день превратится в уютный и загадочный городок со своей кофейней и вишневыми пирогами, собственной Красной комнатой, звуковыми инсталляциями, костюмированными персонажами и сувенирной лавкой. Фестиваль, как и каждая серия третьего сезона, завершится аутентичной музыкальной программой. Можно прийти на мероприятие в образе любимого героя.

Фестиваль «Твин Пикса» пройдет 1 октября с 14.00 до 21.30. Вход свободный. Подробности мероприятия доступны на сайте.
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В Москве пройдёт первый фестиваль «Твин Пикса» фотографии
В Москве пройдёт первый фестиваль «Твин Пикса» фотографии
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