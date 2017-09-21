Гран-при фестиваля «Крок» получила французская картина «Негативное пространство»

20 сентября в Санкт-Петербурге состоялось закрытие ХХIV Международного фестиваля анимационных фильмов «Крок». Киносмотр стартовал 13 сентября в Москве, а затем посетил Углич, Горицы, Мандроги, Петрозаводск, Валаам и завершился в северной столице.Гран-при фестиваля и шесть тысяч евро получила французская картина «Негативное пространство» (режиссёры Макс Портер и Ру Кувахата). Президент Гильдии профессионалов Ассоциации анимационного кино Сергей Меринов вручил первую награду фестиваля — Специальный приз информационного агентства ТАСС — Вере Мякишевой за работу над сериалом «Ми-ми-мишки».Дина Годер вручила приз международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ фильму «Праздничный ветер», отметив свежесть и новизну этой работы.Третье место конкурса зрительских симпатий занял фильм «Кэтрин» (Бельгия, реж. Бритт Рас), 2 место — «Праздничный ветер» (Швейцария, реж. Маржолен Перретен), 1 место — «Хулиганские сказки» (Великобритания, реж. Якоб Шу, Ян Лахауэр).Лучшим фильмом в хронометраже до 50 минут названа российская работа киностудии «Союзмультфильм» «Питон и сторож» (режиссёр Антон Дьяков), она повествует о том, как сторож зоопарка помог бежать добродушному питону.— «Дедушка-морж», (Франция, реж. Люкрес Андреэ).— «Большая сумка» (Великобритания, реж. Дэниэл Гривз).— «Причина» (Украина, реж. Андрей Щербак).— «До любви» (Россия, Игорь Ковалев).