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Гран-при фестиваля «Крок» получила французская картина «Негативное пространство»

21 сентября
2017 год

Новости кино >>
21 сентября 2017
20 сентября в Санкт-Петербурге состоялось закрытие ХХIV Международного фестиваля анимационных фильмов «Крок». Киносмотр стартовал 13 сентября в Москве, а затем посетил Углич, Горицы, Мандроги, Петрозаводск, Валаам и завершился в северной столице.

Гран-при фестиваля «Крок» получила французская картина «Негативное пространство»

Гран-при фестиваля и шесть тысяч евро получила французская картина «Негативное пространство» (режиссёры Макс Портер и Ру Кувахата). Президент Гильдии профессионалов Ассоциации анимационного кино Сергей Меринов вручил первую награду фестиваля — Специальный приз информационного агентства ТАСС — Вере Мякишевой за работу над сериалом «Ми-ми-мишки».
Дина Годер вручила приз международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ фильму «Праздничный ветер», отметив свежесть и новизну этой работы.

Третье место конкурса зрительских симпатий занял фильм «Кэтрин» (Бельгия, реж. Бритт Рас), 2 место — «Праздничный ветер» (Швейцария, реж. Маржолен Перретен), 1 место — «Хулиганские сказки» (Великобритания, реж. Якоб Шу, Ян Лахауэр).

Гран-при фестиваля «Крок» получила французская картина «Негативное пространство»

Лучшим фильмом в хронометраже до 50 минут названа российская работа киностудии «Союзмультфильм» «Питон и сторож» (режиссёр Антон Дьяков), она повествует о том, как сторож зоопарка помог бежать добродушному питону.

Специальные призы распределились следующим образом:

Специальный приз за лучший дебют и три тысячи евро — «Дедушка-морж», (Франция, реж. Люкрес Андреэ).

Специальный приз и три тысячи евро «За большую сумку юмора» — «Большая сумка» (Великобритания, реж. Дэниэл Гривз).

Специальный приз «За поэтическое воплощение литературной классики» и три тысячи евро — «Причина» (Украина, реж. Андрей Щербак).

Специальный приз имени Александра Татарского «Пластилиновая ворона» с формулировкой «За высший пилотаж» и четыре тысячи евро — «До любви» (Россия, Игорь Ковалев).
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Гран-при фестиваля «Крок» получила французская картина «Негативное пространство» фотографии
Гран-при фестиваля «Крок» получила французская картина «Негативное пространство» фотографии
Гран-при фестиваля «Крок» получила французская картина «Негативное пространство» фотографии
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