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Обнародован ещё один трейлер «Аритмии» Бориса Хлебникова

21 сентября
2017 год

Новости кино >>
21 сентября 2017
В интернете появился ещё один трейлер картины «Аритмия» Бориса Хлебникова. Об этом сообщает кинопрокатная компания ПРОвзгляд.

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В центре сюжета история Олега — талантливого врача скорой помощи, который забывает о своей семье, спасая других людей. Он мчится от пациента к пациенту, ведь знает, что его приезд может изменить всё. Олег считает, что всё остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах.

Главные роли в фильме исполнили Александр Яценко и Ирина Горбачёва. Картина отмечена наградами 28-ого Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» («Гран - При», «Лучшая мужская роль», «Приз зрительских симпатий»), призом за лучшую мужскую роль 52-ого Международного кинофестиваля в КарловыхВарах.

В широкий российский прокат картина выйдет 12 октября.
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Обнародован ещё один трейлер «Аритмии» Бориса Хлебникова фотографии
Обнародован ещё один трейлер «Аритмии» Бориса Хлебникова фотографии
Обнародован ещё один трейлер «Аритмии» Бориса Хлебникова фотографии
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