Ольга Остроумова отмечает 70-летие

Сегодня, 21 сентября, актриса театра и кино Ольга Остроумова
отмечает юбилей — ей исполняется 70 лет. Редакция Кино-театр.ру поздравляет народную артистку РФ и вспоминает факты из её биографии и примечательные роли.
Детство Ольги прошло в Оренбургской области. В юности она мечтала стать актрисой и в 1966 году стала студенткой ГИТИСа имени Луначарского. После ГИТИСа, в 1970 году, актриса была зачислена в труппу Московского театра юного зрителя.
Параллельно с работой в ТЮЗе Ольга активно играла в кино. Слава к Ольге пришла после роли школьницы в фильме Станислава Ростоцкого «Доживём до понедельника»
. В 1972 году она сыграла в легендарной картине этого же режиссёра «...А зори здесь тихие»
. Несмотря на то, что Остроумову после роли Жени Комельковой узнал весь мир, а картина получила многочисленные международные призы, актриса всегда стремилась больше заниматься семьёй и детьми, а не карьерой.
Ольга трижды была замужем — её третьим мужем стал Валентин Гафт
. У актрисы есть двое детей от второго брака с Михаилом Левитиным — Ольга и Михаил. Сейчас Остроумова живет в Москве и продолжает активно работать и выступать на сцене театра.
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