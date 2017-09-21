Данила Козловский нервничает на футбольном поле в тизере «Тренера»

В июле завершились съёмки полнометражного фильма «Тренер»
– режиссёрского дебюта Данилы Козловского
. Сегодня на канале Централ Партнершип был обнародован первый тизер фильма.
Главную роль - бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова - сыграл сам Козловский. По сюжету, футболист в решающий и очень важный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды «Метеор». С этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
Съёмки фильма проходили в Москве, Краснодаре и Новороссийске на футбольных стадионах, а также в Лондоне. В фильме также снялись Владимир Ильин
, Андрей Смоляков
, Ольга Зуева
, Ирина Горбачёва
.
Премьера ленты «Тренер» намечена на 19 апреля 2018 года
, накануне Чемпионата мира по футболу, который впервые пройдёт в России.
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