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Данила Козловский нервничает на футбольном поле в тизере «Тренера»

21 сентября
2017 год

Новости кино >>
21 сентября 2017
В июле завершились съёмки полнометражного фильма «Тренер» – режиссёрского дебюта Данилы Козловского. Сегодня на канале Централ Партнершип был обнародован первый тизер фильма.

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Главную роль - бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова - сыграл сам Козловский. По сюжету, футболист в решающий и очень важный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды «Метеор». С этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Съёмки фильма проходили в Москве, Краснодаре и Новороссийске на футбольных стадионах, а также в Лондоне. В фильме также снялись Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачёва.

Премьера ленты «Тренер» намечена на 19 апреля 2018 года, накануне Чемпионата мира по футболу, который впервые пройдёт в России.
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Данила Козловский нервничает на футбольном поле в тизере «Тренера» фотографии
Данила Козловский нервничает на футбольном поле в тизере «Тренера» фотографии
Данила Козловский нервничает на футбольном поле в тизере «Тренера» фотографии
Данила Козловский нервничает на футбольном поле в тизере «Тренера» фотографии
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