Стартовали съёмки фильма Михаила Идова «Юморист»

В Юрмалt стартовали съёмки картины «Юморист» режиссёра Михаила Идова
. Новость о начале работы над картиной опубликовал сайт Filmneweurope.
Лента снимается в копродукции России, Латвии и Чехии. В фильме будет показана неделя из жизни вымышленного советского юмориста Бориса Аркадьева, который переживает личностный кризис во время турне в Юрмалу в 1984 году.
Идов анонсировал ленту как «классическую историю взаимоотношений художника и власти – с той разницей, что художник работает в низком жанре и сам преисполнен сомнения, заслуживает ли он той славы, которая на него давит».
Главную роль в ленте исполняет Алексей Агранович
, к нему присоединились Алиса Хазанова
, Юрий Колокольников
, Яна Сексте
. Художественным руководителем проекта выступит Алексей Попогребский
. Производственный бюджет картины – 79,3 млн рублей. Фильм уже получил поддержку
фонда «Евримаж» и Минкультуры РФ. Ленту планируют закончить к лету следующего года.
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