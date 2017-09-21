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Стартовали съёмки фильма Михаила Идова «Юморист»

21 сентября
2017 год

Новости кино >>
21 сентября 2017
В Юрмалt стартовали съёмки картины «Юморист» режиссёра Михаила Идова. Новость о начале работы над картиной опубликовал сайт Filmneweurope.

Стартовали съёмки фильма Михаила Идова «Юморист»

Лента снимается в копродукции России, Латвии и Чехии. В фильме будет показана неделя из жизни вымышленного советского юмориста Бориса Аркадьева, который переживает личностный кризис во время турне в Юрмалу в 1984 году.

Идов анонсировал ленту как «классическую историю взаимоотношений художника и власти – с той разницей, что художник работает в низком жанре и сам преисполнен сомнения, заслуживает ли он той славы, которая на него давит».

Главную роль в ленте исполняет Алексей Агранович, к нему присоединились Алиса Хазанова, Юрий Колокольников, Яна Сексте. Художественным руководителем проекта выступит Алексей Попогребский. Производственный бюджет картины – 79,3 млн рублей. Фильм уже получил поддержку фонда «Евримаж» и Минкультуры РФ. Ленту планируют закончить к лету следующего года.
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персоны
Алексей АграновичМихаил ИдовЮрий КолокольниковАлексей ПопогребскийАлиса Хазанова

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Стартовали съёмки фильма Михаила Идова «Юморист» фотографии
Стартовали съёмки фильма Михаила Идова «Юморист» фотографии
Стартовали съёмки фильма Михаила Идова «Юморист» фотографии
Стартовали съёмки фильма Михаила Идова «Юморист» фотографии
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