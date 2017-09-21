Россия выдвинула на «Оскар» фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь»
выдвинут от России на соискание престижной американской премии «Оскар». Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Владимир Котт
, член Российского оскаровского комитета.
В этом году на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от России претендовали ленты «Аритмия» Бориса Хлебникова
, «Теснота» Кантемира Балагова
, «Матильда» Алексея Учителя
, «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова
и «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов»
Александра Ханта. В российский оскаровский комитет входят порядка 20 человек - отечественные номинанты на премии «Оскар» и «Золотой глобус», а также участники крупных международных кинофестивалей, в том числе Московского.
Напомним, что семейная драма вышла в российский прокат 1 июня. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак
, Алексей Розин
, Матвей Новиков и другие. Драма повествует о современной московской семье, переживающей тяжёлый, мучительный развод.
Фильм «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского кинофестиваля, а также был показан на фестивалях в Торонто и Теллурайде, участники которых традиционно считаются потенциальными претендентами на «Оскар».
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