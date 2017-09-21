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Россия выдвинула на «Оскар» фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

21 сентября
2017 год

Новости кино >>
21 сентября 2017
Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут от России на соискание престижной американской премии «Оскар». Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Владимир Котт, член Российского оскаровского комитета.

Россия выдвинула на «Оскар» фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

В этом году на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от России претендовали ленты «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Теснота» Кантемира Балагова, «Матильда» Алексея Учителя, «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова и «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. В российский оскаровский комитет входят порядка 20 человек - отечественные номинанты на премии «Оскар» и «Золотой глобус», а также участники крупных международных кинофестивалей, в том числе Московского.

Напомним, что семейная драма вышла в российский прокат 1 июня. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и другие. Драма повествует о современной московской семье, переживающей тяжёлый, мучительный развод.

Фильм «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского кинофестиваля, а также был показан на фестивалях в Торонто и Теллурайде, участники которых традиционно считаются потенциальными претендентами на «Оскар».
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Россия выдвинула на «Оскар» фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» фотографии
Россия выдвинула на «Оскар» фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» фотографии
Россия выдвинула на «Оскар» фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» фотографии
Россия выдвинула на «Оскар» фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» фотографии
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№ 1
Редактор   21.09.2017 - 23:29
Не дадут - не поймут. А почему Матильда не прошла? Ей бы дали. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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