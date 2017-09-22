Телеканал НТВ завершил съёмки сериала «Хождение по мукам»

В Санкт-Петербурге завершились съёмки сериала «Хождение по мукам»
. Новость сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
Многосерийный художественный фильм по мотивам знаменитого романа Алексея Толстого расскажет о событиях начала двадцатого века выйдет в эфир в дни столетия Октябрьской революции на телеканале НТВ. Главные роли в картине исполнили Юлия Снигирь
, Анна Чиповская
, Леонид Бичевин
и Павел Трубинер
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В центре сюжета — сёстры Булавины: Катя и Даша. Первая мировая вносит в беззаботное существование Булавиных-Смоковниковых новые смыслы и переживания. Когда война подходит к концу, кажется, счастье близко, однако революция и гражданская война полностью меняют жизнь семьи и всей страны. Пути героев не раз пересекаются и расходятся вновь.
«Мне кажется, что касается Кати, то это история не только её взросления, но и обретения себя, принятия себя и своей природы. Катя бежит от себя, пытается быть тем, кем она не является. Она убеждает себя в том, что увлекается современным искусством, тянется к модной творческой богеме и верит, что она среди них, как рыба в воде. Влюбляется в поэта, ненавидит приземлённого мужа, стесняется своего отца и как будто бы даже мучается вопросами о смысле существования. Рощин тоже другой, не такой, как она, и он тоже именно этим привлекает её. И только когда она наконец формулирует, что не согласна с его мироощущением - вот тут начинается процесс её обретения себя. Вот тогда она начинает взрослеть и меняться, и в конце истории - это совсем другая Катя»
, - рассказала Юлия Снигирь о своей героине.
Произведение о судьбах русской интеллигенции накануне Революции адаптировали для ТВ сценарист Елена Райская
и режиссёр Константин Худяков
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