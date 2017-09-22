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Вышел тизер фильма Константина Хабенского «Собибор»

22 сентября
2017 год

Новости кино >>
22 сентября 2017
В четверг в рамках форума и выставки «Кино Экспо 2017» состоялась пресс-конференция создателей фильма «Собибор». На мероприятии стало известно имя режиссёра картины о побеге из концлагеря во время Второй Мировой войны. Оказалось, что постановщиком военной драмы выступил Константин Хабенский, который также исполнил главную роль в фильме.

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В центре сюжета истории лейтенант Советской армии Александр Печерский, которому удалось за три недели в плену спланировать интернациональное восстание заключенных из стран Западной Европы и Польши.

«Мы постарались не соревноваться с теми картинами мирового кинематографа, которые показывают все ужасы войны, убийства и жестокость. Мы хотели рассказать о людях, которые проходили через сито концлагеря, о людях, рядом с которыми дышала смерть. Мы хотели показать и людей по другую сторону забора, которые понимали, что вокруг происходит, но не могли ничего сделать», - рассказал Хабенский. Режиссёр подчеркнул, что «Собибор» - это не развлекательная история, это – жесткое и эмоциональное кино.

В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на 5 языках: на русском, польском, немецком, нидерландском и идише. В прокат картину планируют выпустить 26 апреля 2018 года, накануне очередной годовщины Великой победы.
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Вышел тизер фильма Константина Хабенского «Собибор» фотографии
Вышел тизер фильма Константина Хабенского «Собибор» фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Янн (Зеленоград)   22.09.2017 - 13:44
... Андрей Малюков - тот , что снял " В зоне особого внимания"? Так он бы снял фильм о силе духа советского офицера . А тут вчера вижу встречу ВВП с еврейским ребе и они говорят : спасибо ,... читать далее>>
№ 1
Андрей Вещмешков (Брынза)   22.09.2017 - 12:47
Почему тогда некотрое время режиссером значился Андрей Малюков? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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