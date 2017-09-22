Вышел тизер фильма Константина Хабенского «Собибор»

В четверг в рамках форума и выставки «Кино Экспо 2017» состоялась пресс-конференция создателей фильма «Собибор»
. На мероприятии стало известно имя режиссёра картины о побеге из концлагеря во время Второй Мировой войны. Оказалось, что постановщиком военной драмы выступил Константин Хабенский
, который также исполнил главную роль в фильме.
В центре сюжета истории лейтенант Советской армии Александр Печерский, которому удалось за три недели в плену спланировать интернациональное восстание заключенных из стран Западной Европы и Польши.
«Мы постарались не соревноваться с теми картинами мирового кинематографа, которые показывают все ужасы войны, убийства и жестокость. Мы хотели рассказать о людях, которые проходили через сито концлагеря, о людях, рядом с которыми дышала смерть. Мы хотели показать и людей по другую сторону забора, которые понимали, что вокруг происходит, но не могли ничего сделать»
, - рассказал Хабенский. Режиссёр подчеркнул, что «Собибор» - это не развлекательная история, это – жесткое и эмоциональное кино.
В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на 5 языках: на русском, польском, немецком, нидерландском и идише. В прокат картину планируют выпустить 26 апреля 2018 года
, накануне очередной годовщины Великой победы.
обсуждение >>