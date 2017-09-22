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Кирилл Плетнёв приступил к съёмкам картины «Идеальные»

22 сентября
2017 год

Новости кино >>
22 сентября 2017
Кирилл Плетнёв приступил к съёмкам картины «Идеальные» по сценарию Дарьи Грацевич, ранее работавшей над сериалом «Измены». Об этом сообщил продюсер проекта Рубен Дишдишян на своей странице в Facebook.

Кирилл Плетнёв приступил к съёмкам картины «Идеальные»

«Потихоньку буду выдавать кто у нас снимается. Главная роль - Полина Максимова. Мне кажется вся женская аудитория будет нашей», - написал основатель компании «Марс Медиа» в социальной сети.

Напомним, что ранее проект был представлен на питчинге Фонда Кино под названием «Неидеальные». Создатели заявили, что планируют снять романтическую позитивную ленту, способную привлечь молодую женскую аудиторию.
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Кирилл Плетнёв приступил к съёмкам картины «Идеальные» фотографии
Кирилл Плетнёв приступил к съёмкам картины «Идеальные» фотографии
Кирилл Плетнёв приступил к съёмкам картины «Идеальные» фотографии
Кирилл Плетнёв приступил к съёмкам картины «Идеальные» фотографии
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