Кирилл Плетнёв
приступил к съёмкам картины «Идеальные» по сценарию Дарьи Грацевич
, ранее работавшей над сериалом «Измены»
. Об этом сообщил продюсер проекта Рубен Дишдишян
на своей странице в Facebook.
«Потихоньку буду выдавать кто у нас снимается. Главная роль - Полина Максимова. Мне кажется вся женская аудитория будет нашей»
, - написал основатель компании «Марс Медиа» в социальной сети.
Напомним, что ранее проект был представлен на питчинге Фонда Кино под названием «Неидеальные». Создатели заявили, что планируют снять романтическую позитивную ленту, способную привлечь молодую женскую аудиторию.
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