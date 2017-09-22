Кирилл Плетнёв приступил к съёмкам картины «Идеальные»

ревью

Новости кино Начались съёмки нового сериала Первого канала «Доктор Преображенский» Проект расскажет историю становления советской пластической хирургии в середине 60-х годов.

Новости театра Премьера балета «Нуреев» состоится в Большом театре 9 и 10 декабря Кирилл Серебренников дал согласие на показ постановки, понимая, что сам вряд ли сможет на присутствовать на премьере.

Ролики фильмов "Тайна Коко" Ради исполнения мечты Мигелю предстоит открыть тайну поколений, связанную с праздником Днем поминовения.

Новости кино Вышел тизер фильма Константина Хабенского «Собибор» Он же и исполнил главную роль в военной драме.

Главная тема Стивен Кинг, великий и ужасный 25 экранизаций короля страха

Фестивальная колонка «Евразийский мост»-2017: Ялта, парус, в этом мире только мы одни Кинофестиваль в Крыму с Никитой Михалковым в главной роли