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Бык Фердинанд заговорил голосом Юрия Колокольникова

22 сентября
2017 год

Новости кино >>
22 сентября 2017
Этой зимой студия «Блю Скай» и кинокомпания «Двадцатый Век Фокс» выпускают в прокат очередной анимационный блокбастер - комедию «Фердинанд». Главного героя, миролюбивого быка, отстаивающего свои жизненные ценности и борющегося с предрассудками, в российской версии озвучил актёр Юрий Колокольников. Об этом сообщает агентство Movie Mover.

Бык Фердинанд заговорил голосом Юрия Колокольникова

Работа над комедией «Фердинанд» для Колокольникова стала первым опытом в озвучке анимационных фильмов. «Мой персонаж - это самый настоящий герой. Он искренний, добрый и верен себе, несмотря ни на что. Он знает, кто он на самом деле, и не готов отходить от своих истинных убеждений. Этому можно только позавидовать. Да и вообще он просто классный!» - поделился Юрий впечатлениями о работе над фильмом.

В оригинальной версии Фердинанда озвучил американский рестлер Джон Сина. Фильм основан на книге детского писателя Манро Лифа «История Фердинанда». Фердинанд – самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде. Главному герою предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное – остаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг.

«Фердинанд» выйдет в российский прокат 14 декабря в формате 3D.
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Бык Фердинанд заговорил голосом Юрия Колокольникова фотографии
Бык Фердинанд заговорил голосом Юрия Колокольникова фотографии
Бык Фердинанд заговорил голосом Юрия Колокольникова фотографии
Бык Фердинанд заговорил голосом Юрия Колокольникова фотографии
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