В России пройдёт юбилейный 10-й фестиваль бразильского кино

В этом году пройдёт юбилейный 10-й фестиваль бразильского кино в России. Об этом сообщает пресс-служба компании InsidePromotion.
Мероприятие, традиционно организуемое бразильской продюсерской компанией «Линяс Продусоес Културайс» (Linhas Produções Culturais) при поддержке Посольства Бразилии в России, впервые пройдет сразу в трёх городах – Москве (с 3 по 8 октября), Санкт-Петербурге (с 11 по 15 октября) и Казани (с 19 по 22 октября) в сети кинотеатров «КАРО».
Фестиваль стартует 3 октября в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (улица Новый Арбат, 24) показом только что вышедшей на широкие экраны драмы «Бинго – король утреннего эфира» режиссёра Даниэля Резенде. Основанная на реальных событиях, трагикомичная история посвящена самому популярному «анонимному» персонажу бразильского телевидения 80-ых годов. Загримированный под клоуна Бинго, главный герой живет в парадоксальном мире, в котором вся страна знает его нашумевшее телевизионное амплуа, но не представляет, как его зовут и как он выглядит на самом деле. Картину зрителям представят создатели фильма.
10-ый фестиваль бразильского кино приготовил для российского зрителя лучшие художественные фильмы последних лет, заслужившие международное признание и награды. Самой известной и титулованной из новинок станет драма «Водолей»
, раскрывающая остросоциальный вопрос противостояния строительного бизнеса и жителей планируемого к сносу ветхого дома. В программу фестиваля также включены пронзительная автобиографическая лента «Маленький секрет» о тайне удочерения в семье знаменитых бразильских мореплавателей Шурманн; основанная на реальных событиях драма «Прощание» о неожиданном романтическом поступке 92-летнего главного героя, а также «Продавец грёз» - экранизация изданного по всему миру одноименного бестселлера бразильского писателя-психотерапевта Августо Кури.
Фестиваль бразильского кино также представит документальные картины – «Аше – Песня бразильской души» об истории становления бразильского музыкального стиля Аше и его влиянии на мировую поп-культуру, а также «Красный русский» о приключениях молодых актрис, приехавших в Россию изучать систему Станиславского.
Билеты на кинопоказы в рамках фестиваля доступны по ссылке
.
обсуждение >>