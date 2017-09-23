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В России пройдёт юбилейный 10-й фестиваль бразильского кино

23 сентября
2017 год

Новости кино >>
23 сентября 2017
В этом году пройдёт юбилейный 10-й фестиваль бразильского кино в России. Об этом сообщает пресс-служба компании InsidePromotion.

В России пройдёт юбилейный 10-й фестиваль бразильского кино

Мероприятие, традиционно организуемое бразильской продюсерской компанией «Линяс Продусоес Културайс» (Linhas Produções Culturais) при поддержке Посольства Бразилии в России, впервые пройдет сразу в трёх городах – Москве (с 3 по 8 октября), Санкт-Петербурге (с 11 по 15 октября) и Казани (с 19 по 22 октября) в сети кинотеатров «КАРО».

Фестиваль стартует 3 октября в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (улица Новый Арбат, 24) показом только что вышедшей на широкие экраны драмы «Бинго – король утреннего эфира» режиссёра Даниэля Резенде. Основанная на реальных событиях, трагикомичная история посвящена самому популярному «анонимному» персонажу бразильского телевидения 80-ых годов. Загримированный под клоуна Бинго, главный герой живет в парадоксальном мире, в котором вся страна знает его нашумевшее телевизионное амплуа, но не представляет, как его зовут и как он выглядит на самом деле. Картину зрителям представят создатели фильма.

В России пройдёт юбилейный 10-й фестиваль бразильского кино

10-ый фестиваль бразильского кино приготовил для российского зрителя лучшие художественные фильмы последних лет, заслужившие международное признание и награды. Самой известной и титулованной из новинок станет драма «Водолей», раскрывающая остросоциальный вопрос противостояния строительного бизнеса и жителей планируемого к сносу ветхого дома. В программу фестиваля также включены пронзительная автобиографическая лента «Маленький секрет» о тайне удочерения в семье знаменитых бразильских мореплавателей Шурманн; основанная на реальных событиях драма «Прощание» о неожиданном романтическом поступке 92-летнего главного героя, а также «Продавец грёз» - экранизация изданного по всему миру одноименного бестселлера бразильского писателя-психотерапевта Августо Кури.

Фестиваль бразильского кино также представит документальные картины – «Аше – Песня бразильской души» об истории становления бразильского музыкального стиля Аше и его влиянии на мировую поп-культуру, а также «Красный русский» о приключениях молодых актрис, приехавших в Россию изучать систему Станиславского.

В России пройдёт юбилейный 10-й фестиваль бразильского кино

Билеты на кинопоказы в рамках фестиваля доступны по ссылке.
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В России пройдёт юбилейный 10-й фестиваль бразильского кино фотографии
В России пройдёт юбилейный 10-й фестиваль бразильского кино фотографии
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