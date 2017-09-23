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Том Хэнкс снимется в ремейке шведской ленты «Вторая жизнь Уве»

23 сентября
2017 год

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23 сентября 2017
61-летний Том Хэнкс сыграет главную роль в голливудской адаптации шведской ленты «Вторая жизнь Уве», основанной на одноимённом бестселлере Фредрика Бакмана. Об этом сообщает Dedline.

Том Хэнкс снимется в ремейке шведской ленты «Вторая жизнь Уве»

В центре сюжета истории ворчливый вдовец по имени Уве Линдал, жизнь которого коренным образом меняется, когда по соседству поселяется шумное семейство из четырёх человек. Уве кроет на чём свет стоит легкомысленную семейку новосёлов, в которой папаша и гвоздя вбить не может. Зато сам Уве умеет всё, а в его доме и в гараже у него всегда идеальный порядок, как и в голове. Вот только зачем главному герою пистолет или крюк в потолке, или пригоршня снотворного? Ответ на этот вопрос знает кот, которого Уве так и не смог прогнать.

Шведскую картину снял режиссёр Ханнес Холм. Она стала одним из самых кассовых иностранных фильмов на американском рынке и претендовала на премию «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

Том Хэнкс снимется в ремейке шведской ленты «Вторая жизнь Уве»

Англоязычный ремейк спродюсирует сам Хэнкс, его супруга Рита Уилсон, Гари Гоэцман и Фредерик Викстрем, занимавшийся созданием шведской ленты. График работы над лентой пока не уточняется.
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Том Хэнкс снимется в ремейке шведской ленты «Вторая жизнь Уве» фотографии
Том Хэнкс снимется в ремейке шведской ленты «Вторая жизнь Уве» фотографии
Том Хэнкс снимется в ремейке шведской ленты «Вторая жизнь Уве» фотографии
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