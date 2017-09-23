Галь Гадот и Брэдли Купер снимутся в фантастическом триллере

32-летняя израильская актриса Галь Гадот
согласилась на съёмки в новой фантастической драме «Глубже». Ранее к этому проекту присоединился Брэдли Купер
, сообщает The Hollywood Reporter.
В центре сюжета истории отставной американский астронавт, который соглашается погрузиться на дно недавно открытой глубоководной впадины в океане. Во время этой опасной миссии ему приходится сталкиваться с психологическим и физическим воздействием таинственных сил.
Над сценарием к фильму работает Макс Лэндис («Ультраамериканцы»
). Снимать фильм будет венгерский режиссёр Корнель Мундруцо
, автор драмы «Белый бог»
, получившей несколько наград на Каннском фестивале.
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