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Галь Гадот и Брэдли Купер снимутся в фантастическом триллере

23 сентября
2017 год

Новости кино >>
23 сентября 2017
32-летняя израильская актриса Галь Гадот согласилась на съёмки в новой фантастической драме «Глубже». Ранее к этому проекту присоединился Брэдли Купер, сообщает The Hollywood Reporter.

Галь Гадот и Брэдли Купер снимутся в фантастическом триллере

В центре сюжета истории отставной американский астронавт, который соглашается погрузиться на дно недавно открытой глубоководной впадины в океане. Во время этой опасной миссии ему приходится сталкиваться с психологическим и физическим воздействием таинственных сил.

Над сценарием к фильму работает Макс Лэндис («Ультраамериканцы»). Снимать фильм будет венгерский режиссёр Корнель Мундруцо, автор драмы «Белый бог», получившей несколько наград на Каннском фестивале.
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Галь Гадот и Брэдли Купер снимутся в фантастическом триллере фотографии
Галь Гадот и Брэдли Купер снимутся в фантастическом триллере фотографии
Галь Гадот и Брэдли Купер снимутся в фантастическом триллере фотографии
Галь Гадот и Брэдли Купер снимутся в фантастическом триллере фотографии
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