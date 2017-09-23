Сериал «Сабрина – маленькая ведьма» станет ужастиком

Компания Warner Bros. совместно с CW готовит ремейк популярного в 90-е сериала «Сабрина – маленькая ведьма»
. Новая адаптация будет снята в жанре ужасов, сообщает Deadline.
Ремейк телесериала о жизни юной колдуньи снимут по мотивам оригинала и комиксов 2014 года «The Chilling Adventures of Sabrina». Создатели обещают, что новая история расскажет о первых шагах Сабрины в мире магии. Новую версию планируется снять в духе хоррора «Изгоняющего дьявола»
.
Точная дата премьеры не уточняется, но ожидается, что ремейк выйдет в 2018 или 2019 году.
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