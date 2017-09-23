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Лента «Гармония» Лидии Шейниной получила гран-при фестиваля «Послание к человеку»

23 сентября
2017 год

Новости кино >>
23 сентября 2017
В Санкт-Петербурге завершился международный кинофестиваль «Послание к человеку». Лучшим фильмом киносмотра стала картина «Гармония» режиссёра Лидии Шейниной. Об этом Кино-театр.ру сообщают организаторы фестиваля.

Лента «Гармония» Лидии Шейниной получила гран-при фестиваля «Послание к человеку»

Церемония закрытия прошла в Театре Комедии им. Акимова. Ведущей церемонии стала актриса Таисия Вилкова.

Приз «Кентавр» за лучший короткометражный документальный фильм получил проект «Звуки зимы» режиссёра Тициана Бучи. Награду за лучший короткометражный игровой фильм отдали ленте «После вулкана» режиссёра Лео Фавье. Лучшим анимационным фильмом фестиваля стала «Злая девочка», режиссёр Аис Карталь. Приз «Кентавр» за лучший дебют досталась ленте «Туман», режиссёр Ади Войчу. Специальный приз жюри «за мужество кинематографистов» получила сирийская картина«Один день в Алеппо», режиссёр Али Алибрахим.

Самый большой денежный приз кинофестиваля - 100 тысяч рублей - получил фильм о беженце из Руанды, ставшим псковским фермером, сообщает в пятницу пресс-служба Ленинградской федерации профсоюзов. Картина режиссёров Дмитрия Володина и Ильи Зверева «Территория успеха» получила приз «За лучший фильм о человеке труда», который учредили профсоюзы.

Лента «Гармония» Лидии Шейниной получила гран-при фестиваля «Послание к человеку»

В национальном конкурсе приз «Кентавр» за лучший фильм достался фильму «Освобождение. Инструкция по применению» режиссёра Александра Кузнецова. Приз жюри «Кентавр» с формулировкой «За отражение бесконечной страсти к жизни» получила картина «Волшебная таблетка» режиссёра Александра Зубовленко.

Диплом «За киновербатим длинной в девять тысяч километров» достался проекту «Насквозь», режиссёр Ольга Привольнова. Диплом «За выдающуюся фотодраматургию» - «Монолог», режиссёр Отто Лакоба. Диплом «За оригинальную конфронтацию противоположного» - «Бабочки», режиссёр Дмитрий Кубасов.

Лента «Гармония» Лидии Шейниной получила гран-при фестиваля «Послание к человеку»

Итоги экспериментального конкурса выглядят следующем образом:

Приз «Кентавр» за лучший экспериментальный фильм - «Все твои телефонные номера утонули», режиссёр Мишель Клёфкорн, Германия/Нигерия, 2017, 13 мин.,

Диплом «За чрезвычайно личную манеру» - «Мама, мы твои сыновья», режиссёр Симон Рит, Франция, 2017, 13 мин..

Диплом «За академическую чистоту» - «Колоски», режиссёр Жак Перконт, Франция, 06 мин.

Студенческое жюри вручило свои дипломы фильмам «Мамалэнд», режиссёр Рамона Диас (США,Филиппины), «Пастырь», режиссёр Юст ван дер Виль (Нидерланды), а главный приз – «Чужак в раю», режиссёр Гвидо Хендрикс (Нидерланды).

Приз ФИПРЕССИ (международной федерации кинопрессы) присужден ленте «Чужак в раю», режиссёр Гвидо Хендрикс.

Жюри российской прессы присудило диплом фильму «Гармония», режиссёр Лидия Шейнина (Россия) и главный приз фильму «Чужак в раю», режиссёр Гвидо Хендрикс (Нидерланды)

Приз Почетного Президента Фестиваля Михаила Литвякова за выдающийся вклад в развитие документального кино - кинодраматургу Борису Добродееву.

Специальные призы распределились так:

Специальный приз имени Павла Когана (по традиции вручается за лучшую российскую неигровую короткометражную картину, созданную в традициях Ленинградской студии документальных фильмов - в этом году не присужден;

Специальный приз ассоциации Dan Revival Projects памяти Дани Гуревича (за лучшую операторскую работу) – Сергей Урываев, оператор и режиссёр документального фильма «Маникарника», Россия, 2017

Специальный приз Эколого-правового центра «Беллона» (традиционно награждает специальным призом лучший фильм , отражающий проблемы взаимоотношений человека и окружающей среды) - короткометражный фильм «Охота на кроликов» , режиссёр Патрик Бреснан, США, 2017.

Фильмом закрытия стала картина Сергея Лозницы «Кроткая». Международный кинофестиваль «Послание к человеку» проходил с 15 по 22 сентября. На конкурс в 2017 году прислано более 7 тысяч заявок из 85 стран. В результате 73 работы прошли отборочный тур и были показаны в трех основных конкурсных программах фестиваля.
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Лента «Гармония» Лидии Шейниной получила гран-при фестиваля «Послание к человеку» фотографии
Лента «Гармония» Лидии Шейниной получила гран-при фестиваля «Послание к человеку» фотографии
Лента «Гармония» Лидии Шейниной получила гран-при фестиваля «Послание к человеку» фотографии
Лента «Гармония» Лидии Шейниной получила гран-при фестиваля «Послание к человеку» фотографии
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