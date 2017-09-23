Лента «Гармония» Лидии Шейниной получила гран-при фестиваля «Послание к человеку»

В Санкт-Петербурге завершился международный кинофестиваль «Послание к человеку». Лучшим фильмом киносмотра стала картина «Гармония» режиссёра Лидии Шейниной
. Об этом Кино-театр.ру сообщают организаторы фестиваля.
Церемония закрытия прошла в Театре Комедии им. Акимова. Ведущей церемонии стала актриса Таисия Вилкова
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Приз «Кентавр» за лучший короткометражный документальный фильм получил проект «Звуки зимы» режиссёра Тициана Бучи
. Награду за лучший короткометражный игровой фильм отдали ленте «После вулкана» режиссёра Лео Фавье
. Лучшим анимационным фильмом фестиваля стала «Злая девочка», режиссёр Аис Карталь
. Приз «Кентавр» за лучший дебют досталась ленте «Туман», режиссёр Ади Войчу
. Специальный приз жюри «за мужество кинематографистов» получила сирийская картина«Один день в Алеппо», режиссёр Али Алибрахим.
Самый большой денежный приз кинофестиваля - 100 тысяч рублей - получил фильм о беженце из Руанды, ставшим псковским фермером, сообщает в пятницу пресс-служба Ленинградской федерации профсоюзов. Картина режиссёров Дмитрия Володина и Ильи Зверева
«Территория успеха» получила приз «За лучший фильм о человеке труда», который учредили профсоюзы.
В национальном конкурсе приз «Кентавр» за лучший фильм достался фильму «Освобождение. Инструкция по применению» режиссёра Александра Кузнецова. Приз жюри «Кентавр» с формулировкой «За отражение бесконечной страсти к жизни» получила картина «Волшебная таблетка» режиссёра Александра Зубовленко.
Диплом «За киновербатим длинной в девять тысяч километров» достался проекту «Насквозь», режиссёр Ольга Привольнова. Диплом «За выдающуюся фотодраматургию» - «Монолог», режиссёр Отто Лакоба. Диплом «За оригинальную конфронтацию противоположного» - «Бабочки», режиссёр Дмитрий Кубасов.
Итоги экспериментального конкурса выглядят следующем образом:
Приз «Кентавр» за лучший экспериментальный фильм - «Все твои телефонные номера утонули», режиссёр Мишель Клёфкорн, Германия/Нигерия, 2017, 13 мин.,
Диплом «За чрезвычайно личную манеру» - «Мама, мы твои сыновья», режиссёр Симон Рит, Франция, 2017, 13 мин..
Диплом «За академическую чистоту» - «Колоски», режиссёр Жак Перконт, Франция, 06 мин.
Студенческое жюри вручило свои дипломы фильмам «Мамалэнд», режиссёр Рамона Диас (США,Филиппины), «Пастырь», режиссёр Юст ван дер Виль (Нидерланды), а главный приз – «Чужак в раю», режиссёр Гвидо Хендрикс (Нидерланды).
Приз ФИПРЕССИ (международной федерации кинопрессы) присужден ленте «Чужак в раю», режиссёр Гвидо Хендрикс.
Жюри российской прессы присудило диплом фильму «Гармония», режиссёр Лидия Шейнина (Россия) и главный приз фильму «Чужак в раю», режиссёр Гвидо Хендрикс (Нидерланды)
Приз Почетного Президента Фестиваля Михаила Литвякова
за выдающийся вклад в развитие документального кино - кинодраматургу Борису Добродееву
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Специальные призы распределились так:
Специальный приз имени Павла Когана
(по традиции вручается за лучшую российскую неигровую короткометражную картину, созданную в традициях Ленинградской студии документальных фильмов - в этом году не присужден;
Специальный приз ассоциации Dan Revival Projects памяти Дани Гуревича
(за лучшую операторскую работу) – Сергей Урываев, оператор и режиссёр документального фильма «Маникарника», Россия, 2017
Специальный приз Эколого-правового центра «Беллона» (традиционно награждает специальным призом лучший фильм , отражающий проблемы взаимоотношений человека и окружающей среды) - короткометражный фильм «Охота на кроликов» , режиссёр Патрик Бреснан, США, 2017.
Фильмом закрытия стала картина Сергея Лозницы «Кроткая»
. Международный кинофестиваль «Послание к человеку» проходил с 15 по 22 сентября. На конкурс в 2017 году прислано более 7 тысяч заявок из 85 стран. В результате 73 работы прошли отборочный тур и были показаны в трех основных конкурсных программах фестиваля.
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